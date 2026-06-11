“Es un paso importante”

Rectores santafesinos valoraron el acuerdo con Nación, pero un sector docente sigue en conflicto

Mientras las autoridades de la UNL y de la UTN Santa Fe destacaron los incrementos salariales, de fondos y la reapertura de las paritarias, una federación gremial que nuclea a 32 universidades rechazó la propuesta y ratificó el paro. Se ratifica la medida de fuerza en UNL.