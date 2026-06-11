La firma de un acuerdo entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la mayoría de las federaciones gremiales universitarias abrió una nueva etapa en el conflicto que desde hace más de dos años atraviesa al sistema universitario argentino. No obstante, mientras los rectores santafesinos destacaron el restablecimiento del diálogo y la apertura de las paritarias, el sindicato que nuclea a los profesores de 32 universidades el país -entre ellas, la UNL- rechazó la propuesta salarial y confirmó el paro nacional previsto entre el 16 y el 19 de junio.
Rectores santafesinos valoraron el acuerdo con Nación, pero un sector docente sigue en conflicto
Mientras las autoridades de la UNL y de la UTN Santa Fe destacaron los incrementos salariales, de fondos y la reapertura de las paritarias, una federación gremial que nuclea a 32 universidades rechazó la propuesta y ratificó el paro. Se ratifica la medida de fuerza en UNL.
La propuesta oficial -que se terminó de rubricar el miércoles- contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en un 21,33% a partir de junio y otro 3% en octubre, además de un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo del 50% en las becas Manuel Belgrano y partidas adicionales para hospitales universitarios.
La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, valoró positivamente la reunión realizada el miércoles en aras de reconstruir los canales institucionales entre el Gobierno nacional y el sistema universitario que viene tenso desde que asumió el actual gobierno. “Lo de ayer fue un paso muy importante en virtud de estos canales de entendimiento y de conversación que nosotros veníamos solicitando”, sostuvo en diálogo con El Litoral este jueves.
La autoridad universitaria explicó que primero se firmó un acta general entre el CIN, las autoridades nacionales y las organizaciones gremiales. Y posteriormente se desarrollaron las dos paritarias -tanto docentes como no docentes- donde la mayoría ratificó el acuerdo, a excepción de la Conadu Histórica que iba a someter los puntos a consideración de sus bases. “De estas últimas dos instancias no participó el CIN, es decir, los rectores porque no es miembro paritario”, aclaró Tarabella.
“Producto de lo que nosotros venimos sosteniendo, del acompañamiento que la ciudadanía nos ha dado, hay un reconocimiento del Gobierno nacional de que los salarios docentes y no docentes estaban retrasados, que las universidades necesitan un refuerzo para sus gastos de funcionamiento y que es importante atender las trayectorias de nuestros estudiantes a través del sistema de becas”, afirmó la rectora.
“Continuamos exigiendo la ley”
Aclaró, sin embargo, que el acuerdo no reemplaza el reclamo central del sector universitario. “La ley de financiamiento universitario sigue su curso y continuamos exigiendo que se implemente. Eso no cambió”, remarcó.
Consultada sobre la suficiencia de los recursos adicionales en el ítem de gastos de funcionamiento, Tarabella respondió: "Por supuesto que no es suficiente, porque la ley de financiamiento universitario sostiene otros valores, pero sí, en este contexto, creo que hemos dado un paso importante. Se inicia un camino y ese es el camino que tenemos que continuar".
Además, destacó la reapertura de las paritarias después de un prolongado período sin negociaciones. “No es menor que haya convocado a paritaria, que era lo que se estaba reclamando. Y hay compromiso de abrirla cada tres meses”, señaló.
Igualmente, desde el CIN sostuvieron que el acuerdo constituye un avance significativo. En un documento difundido tras la reunión señalaron que la actualización salarial y presupuestaria "es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente" y remarcaron que la reapertura de las paritarias y la mejora salarial "son una conquista consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad universitaria".
Al mismo tiempo, ratificaron que continuarán exigiendo "la implementación plena de la ley de financiamiento universitario" y mantendrán la estrategia judicial hasta que la norma sea aplicada en su totalidad. Cabe destacar que el Gobierno nacional había pedido retirar la demanda judicial por la ley para avanzar con el diálogo con el CIN, pero los rectores no aceptaron ese condicionamiento, por lo que la aplicación de la normativa permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
“Es una pequeña alegría”
Desde la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el decano Alejandro Tóffolo también se expresó con relación al acuerdo alcanzado y destacó que responde a uno de los principales reclamos que sostenían las universidades.
"Es una pequeña alegría, o como decía nuestro rector, una alegría medida, porque se dio lo que se venía reclamando hace mucho tiempo, que era el diálogo a través de una paritaria y el reconocimiento de la situación que pasa el sistema universitario actualmente en Argentina", expresó.
Para el decano, la firma del acuerdo representa "un pequeño paso para avanzar a un esquema de solución". Tóffolo remarcó que el entendimiento cuenta con un amplio respaldo institucional y además, de la federación gremial que representa a los docentes tecnológicos, la Fagdut, por lo cual no hay más medidas de fuerza a la vista en ese ámbito, al menos por el momento.
"Intervino el Consejo Interuniversitario Nacional y todas las entidades gremiales reconocidas, con un aval mayoritario que da garantía de lo que se firmó con el Gobierno nacional. Tiene una gran aceptación de la comunidad universitaria", aseguró. Y destacó que el acuerdo establece nuevas instancias de negociación. “Hay un compromiso de reunirse cada tres meses como máximo y continuar la discusión", explicó.
Al igual que Tarabella, aclaró que el reclamo de fondo continúa abierto. "Seguimos siendo consecuentes con la posición de que la respuesta estructural es la aplicación de la ley de financiamiento universitario. El compromiso es no levantar la demanda judicial hasta que la ley sea aplicada en su totalidad", afirmó.
Con respecto al refuerzo presupuestario para funcionamiento, sostuvo que representa un alivio, aunque insuficiente. “Empieza a ser un alivio, no cubre el ciento por ciento y seguramente hará falta algún refuerzo hacia fin de año. Pero cualquier mejora es bienvenida en el contexto en el que estamos", indicó.
Asimismo, celebró el aumento de las becas estudiantiles, aunque advirtió que el acuerdo no contempla inversiones en infraestructura, equipamiento ni fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas.
Rechazo y continuidad del paro
Mientras la mayoría de las federaciones sindicales aceptó la propuesta oficial, la Conadu Histórica resolvió rechazarla durante el congreso nacional que se desarrolló este jueves y culminó en horas de la siesta. Allí se ratificaron las medidas de fuerza previstas para la próxima semana. La decisión tiene impacto directo en la UNL, ya que Adul integra la Conadu Histórica.
A través de un comunicado, la federación informó que "el congreso rechazó la propuesta del gobierno nacional y mandató a su equipo paritario a que vuelque esa decisión en las actas correspondientes". La organización agregó que también "ratificó la medida de fuerza que ya había resuelto desde el 16 al 19 de junio”.
Consultada al respecto, la rectora Tarabella respondió a El Litoral: “Son procesos de toma de decisiones y de discusiones de los gremios, en virtud de la dinámica que ellos adoptaron. Ahí no podemos incluir pero lo que sí nos corresponde como autoridades es, por un lado, seguir exigiendo la implementación de la ley de financiamiento universitario. Y por el otro lado, que los canales de conversación continúen abiertos”.