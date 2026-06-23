Acuerdo con Coneau

La UNL comienza la 4° autoevaluación institucional para revisar su desempeño y proyectar su futuro

Abarcará el período 2017-2025 y se extenderá hasta abril del próximo año. Contará con una amplia participación de toda la comunidad universitaria y de actores sociales. Culminará con una evaluación externa de la Coneau.