Hablar de un seguro de sepelio no suele estar entre las prioridades de una familia. Sin embargo, conocer cómo funciona puede evitar gastos inesperados y trámites innecesarios en un momento especialmente difícil.
Seguro de sepelio: qué cubre, a quiénes se puede incluir y qué conviene revisar antes de contratarlo
Los seguros de sepelio pueden ayudar a una familia a afrontar los gastos y trámites vinculados con un fallecimiento, pero no todas las pólizas ofrecen las mismas prestaciones.
La clave no está solamente en cuánto cuesta la póliza por mes, sino en saber exactamente qué servicios incluye, quiénes están cubiertos y qué sucede si la empresa aseguradora no puede prestar el servicio contratado.
Una nueva regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) estableció condiciones contractuales generales para los seguros individuales y colectivos de sepelio y modificó distintos puntos del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. La Resolución Sintetizada 309/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia desde ese momento.
Aunque la norma establece un nuevo marco para este tipo de seguros, hay una pregunta que sigue siendo fundamental para cualquier consumidor: ¿qué tengo que revisar antes de contratar una cobertura de sepelio para asegurarme de que realmente responda a las necesidades de mi familia?
La respuesta requiere mirar más allá del precio y prestar atención a las condiciones concretas del contrato.
Qué cubre un seguro de sepelio y cómo funciona el reintegro de gastos
La cobertura básica de un seguro de sepelio puede ofrecerse de dos formas. Una posibilidad es que la aseguradora coordine y brinde directamente los servicios previstos en la póliza. La otra es que el asegurado o su familia afronten los gastos y luego soliciten el reintegro correspondiente, siempre dentro de los límites y condiciones establecidos en el contrato.
La normativa contempla que la cobertura básica pueda utilizarse para servicios y prestaciones relacionados con el sepelio, la inhumación y/o la cremación del asegurado. También permite incorporar cláusulas adicionales para brindar servicios o cubrir gastos complementarios vinculados con el fallecimiento.
Por eso, antes de contratar una póliza, conviene hacer una pregunta sencilla pero fundamental: ¿la compañía se ocupa directamente del servicio o devuelve el dinero después?
La diferencia puede ser importante para una familia. Si se trata de un sistema de reintegro, es necesario conocer cuánto dinero deberá desembolsarse inicialmente, qué comprobantes serán necesarios y cuál es el límite máximo que la aseguradora reconocerá.
También es recomendable consultar cuánto tiempo puede demorar el reintegro y quién debe realizar el trámite. Tener esa información antes de contratar evita encontrarse con requisitos desconocidos en un momento de urgencia.
Otro aspecto importante aparece cuando la aseguradora no puede brindar directamente el servicio.
Según la regulación, si ninguna de las empresas ofrecidas por la compañía puede prestar el servicio por causas que no sean responsabilidad del solicitante, corresponde el reintegro de los gastos realizados, de acuerdo con los límites y condiciones de la póliza.
La misma posibilidad está prevista cuando el fallecimiento ocurre en el extranjero, siempre que esa situación esté contemplada en la cobertura, o cuando sucede en un lugar del territorio nacional donde no exista una de las empresas ofrecidas por la aseguradora dentro de un radio de 30 kilómetros.
Este punto puede resultar especialmente relevante para quienes viajan con frecuencia, tienen familiares que viven en otras localidades o pasan parte del año fuera de su domicilio habitual.
En todos los casos, la recomendación es leer la póliza antes de contratarla y conservar una copia accesible. También conviene informar a una persona de confianza que existe el seguro y explicarle dónde encontrar la documentación y cómo comunicarse con la compañía.
De esta manera, si alguna vez es necesario utilizar la cobertura, los familiares no tendrán que comenzar desde cero para descubrir qué seguro estaba contratado o qué pasos deben seguir.
Antes de contratar un seguro de sepelio, revisá estos puntos
Qué servicios incluye la cobertura básica.
Si la prestación es directa o funciona mediante reintegro.
Cuál es el monto máximo que reconoce la aseguradora.
Qué gastos adicionales están incluidos y cuáles quedan fuera.
Qué documentación se necesita para solicitar un reintegro.
Cuánto tiempo puede demorar el trámite.
Qué ocurre si el fallecimiento sucede lejos del domicilio habitual.
Qué pasa si la compañía no puede prestar directamente el servicio.
Quiénes están incluidos como asegurados.
Cómo comunicarse con la aseguradora ante una emergencia o fallecimiento
Tener estas respuestas antes de contratar puede evitar una diferencia importante entre lo que una persona cree que compró y lo que efectivamente establece su póliza.
Qué familiares se pueden incluir y cuánto puede cubrir la póliza
Una de las dudas más frecuentes al evaluar un seguro de sepelio es saber si la cobertura puede extenderse a otros integrantes de la familia.
La normativa establece que las coberturas contratadas por el titular pueden extenderse al cónyuge o conviviente y a los hijos, siempre respetando las limitaciones previstas para cada tipo de seguro. Los familiares no pueden contar con una cobertura más amplia que la del asegurado titular.
En el caso específico de los seguros de sepelio, se puede incorporar como asegurados adicionales al cónyuge o conviviente, los hijos, los padres y los padres políticos. También pueden incluirse personas que convivan con el titular y reciban de él un trato familiar ostensible.
Esto no significa que todos los familiares estén automáticamente cubiertos. Para evitar confusiones, es importante comprobar quién figura efectivamente en el contrato o certificado individual.
En los seguros colectivos, la regulación contempla diferentes grupos de asegurados. La cobertura puede incluir solamente al titular, al grupo familiar primario —titular, cónyuge o conviviente e hijos—, al grupo familiar secundario —titular, cónyuge o conviviente, padres y padres políticos— o una combinación más amplia que incluya también a determinadas personas convivientes.
Por eso, una familia que ya cuenta con un seguro debería revisar periódicamente la lista de personas cubiertas. Un cambio en la composición familiar, como una separación, un nuevo matrimonio, la llegada de un hijo o una modificación en la convivencia, puede hacer necesario actualizar la información.
Otro punto que merece atención es el monto asegurado
La nueva regulación establece que la suma correspondiente a la cobertura básica debe fijarse en función del costo del servicio de sepelio, inhumación o cremación que se busca cubrir. El monto no puede superar el equivalente a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), calculados según el valor vigente al momento de emitir la póliza o el certificado individual.
A su vez, las coberturas adicionales no pueden superar el 50% del capital asegurado correspondiente a la cobertura básica.
Para el consumidor, esto significa que no alcanza con saber cuánto paga por mes. También debe conocer cuál es el capital asegurado y cómo se relaciona con los costos que pretende cubrir.
Si ya tenés un seguro, ¿tenés que cambiarlo?
No necesariamente.
La entrada en vigencia de la nueva regulación no obliga automáticamente a todos los asegurados a contratar una nueva póliza.
La propia resolución establece que las aseguradoras que ya estaban autorizadas para operar en la rama de sepelio y no modifiquen sus condiciones contractuales pueden continuar comercializando sus planes sin necesidad de realizar una presentación, adecuación o trámite adicional.
Sin embargo, la nueva normativa puede ser una buena oportunidad para revisar una cobertura que quizás fue contratada hace años y que nunca volvió a ser consultada.
Una revisión periódica permite comprobar si los familiares que se desean proteger continúan incluidos, si el monto asegurado sigue siendo adecuado y si se conocen correctamente los mecanismos para utilizar la cobertura.
También es recomendable preguntar qué sucede si el costo real del servicio aumenta con el paso del tiempo y si el capital asegurado se actualiza o permanece fijo. Este aspecto debe analizarse según las condiciones particulares de cada contrato.
Una guía sencilla para tener la cobertura organizada
Un seguro de sepelio cumple su función cuando la familia puede utilizarlo sin tener que resolver, en medio de una situación dolorosa, una serie de dudas básicas.
Por eso, una buena práctica consiste en preparar una pequeña carpeta física o digital con:
Una copia de la póliza.
El nombre de la compañía aseguradora.
El número de póliza o certificado individual.
Los teléfonos y canales de atención.
La lista de personas aseguradas.
Las condiciones para solicitar el servicio.
Los requisitos para pedir un reintegro.
La documentación necesaria.
También es importante que al menos una persona cercana sepa que existe esa cobertura y dónde encontrar la información.