Seguro de sepelio: qué cubre, a quiénes se puede incluir y qué conviene revisar antes de contratarlo

El cambio más importante es que la nueva normativa permite entender mejor qué se está contratando

La nueva regulación establece que la cobertura básica de un seguro de sepelio puede ofrecerse de dos maneras

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