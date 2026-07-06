Boletín Oficial

Cambian los paquetes de cigarrillos en Argentina: qué advertencias deberán incluir desde ahora

El Gobierno nacional actualizó las advertencias sanitarias que deberán incluir los productos de tabaco y nicotina, incorporó nuevas disposiciones sobre su comercialización y prorrogó por 180 días la implementación del nuevo esquema para que fabricantes e importadores puedan adecuarse.