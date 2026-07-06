Los paquetes de cigarrillos y demás productos de tabaco y nicotina tendrán nuevas imágenes y mensajes sanitarios en la Argentina. La medida fue oficializada a través de la Resolución 796/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, que actualiza la normativa vigente sobre el empaquetado de estos productos y extiende el plazo para la implementación de las nuevas reglas.
Cambian los paquetes de cigarrillos en Argentina: qué advertencias deberán incluir desde ahora
El Gobierno nacional actualizó las advertencias sanitarias que deberán incluir los productos de tabaco y nicotina, incorporó nuevas disposiciones sobre su comercialización y prorrogó por 180 días la implementación del nuevo esquema para que fabricantes e importadores puedan adecuarse.
La decisión forma parte de las políticas de prevención del tabaquismo previstas en la Ley Nacional de Control del Tabaco y busca adaptar las advertencias a los cambios registrados en el mercado y en las formas de consumo de nicotina.
Nuevas advertencias sanitarias
La resolución reemplaza el anexo que regulaba desde 2012 las advertencias sanitarias obligatorias en los empaquetados de productos elaborados con tabaco. De esta manera, se aprueba un nuevo esquema gráfico que incluirá imágenes y mensajes actualizados sobre los efectos nocivos que provoca el consumo de tabaco y nicotina.
Según explica el Ministerio de Salud en los fundamentos de la norma, la actualización responde a lo establecido por la Ley 26.687, que obliga a renovar periódicamente las advertencias sanitarias presentes en los envases para mantener vigente su capacidad de informar y concientizar a la población sobre los riesgos del tabaquismo.
La legislación vigente establece que los paquetes de cigarrillos deben exhibir imágenes y mensajes que describan las consecuencias del consumo de tabaco, además de información sobre los servicios gratuitos disponibles para quienes desean dejar de fumar. La autoridad sanitaria recordó que estas advertencias deben renovarse en un plazo que no puede superar los dos años ni ser inferior a uno.
La resolución también deroga las normas aprobadas en 2019 y 2021 que regulaban el diseño gráfico de estos mensajes, reemplazándolas por una versión actualizada que contempla tanto los productos tradicionales como los nuevos productos de tabaco y nicotina incorporados al marco regulatorio nacional.
Entre las novedades, el Ministerio incorporó referencias específicas a los productos de tabaco calentado y otros dispositivos alternativos de consumo de nicotina, luego de que meses atrás se estableciera un nuevo régimen para su comercialización en el país. En ese contexto, también deberán cumplir con las advertencias sanitarias y las obligaciones de etiquetado previstas por la normativa.
Además, la resolución ratifica que en los espacios donde está prohibido fumar también quedará expresamente prohibido el uso de dispositivos electrónicos y productos de tabaco calentado, incorporando esta aclaración en la cartelería oficial destinada a informar al público.
Otro aspecto destacado es la actualización de los canales de contacto para consultas y denuncias. A partir de esta modificación, además del teléfono gratuito y el correo electrónico ya previstos por la legislación, el Ministerio incorporará un chatbot a través de WhatsApp, destinado a brindar información sobre tabaquismo, estrategias para dejar de fumar y orientación para denunciar incumplimientos de la normativa.
Habrá seis meses para adecuar los productos
La resolución establece que las nuevas advertencias deberán implementarse respetando los plazos previstos por el Decreto Reglamentario 602/2013, que exige poner a disposición de fabricantes e importadores los nuevos diseños con al menos seis meses de anticipación antes de su entrada en vigencia.
En ese marco, el Ministerio de Salud resolvió prorrogar por 180 días el plazo de implementación establecido en una resolución anterior que reguló la comercialización de productos alternativos al cigarrillo convencional. El objetivo es permitir que las empresas puedan adaptar los envases y cumplir con las nuevas exigencias sanitarias antes de que sean obligatorias.
Desde la cartera sanitaria señalaron que esta decisión busca armonizar ambos regímenes regulatorios y garantizar una correcta adecuación de todos los productos alcanzados por la normativa, evitando diferencias entre los distintos tipos de productos de tabaco y nicotina que actualmente se comercializan en el país.
La resolución recuerda además que la Ley Nacional de Control del Tabaco faculta al Ministerio de Salud a ejercer el poder de policía sanitaria en esta materia y a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con el empaquetado, la publicidad y la promoción de estos productos.
En caso de incumplimiento, las sanciones recaen principalmente sobre fabricantes e importadores, aunque también pueden alcanzar a quienes produzcan o difundan contenidos publicitarios contrarios a la legislación vigente.
Con esta actualización, el Gobierno busca reforzar las herramientas de prevención del tabaquismo mediante advertencias sanitarias renovadas, una estrategia que forma parte de las políticas públicas orientadas a reducir el consumo de tabaco y nicotina y a brindar mayor información sobre sus efectos en la salud.
La nueva normativa comenzará a regir una vez cumplidos los plazos previstos para que la industria adapte los empaquetados y los sistemas de comercialización a las disposiciones oficiales.