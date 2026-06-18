Boletín Oficial

Se aprobó un convenio para cobrar cuotas alimentarias desde el exterior

La nueva norma incorpora al país al Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la Familia, un acuerdo internacional que busca agilizar el reclamo y el pago de cuotas alimentarias cuando las personas involucradas viven en distintos países.