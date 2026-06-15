Datos oficiales

Preocupa el crecimiento de suicidio registrados en 2026 en el país

Los suicidio se encuentran por encima de los niveles esperados en el país, según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional. Los especialistas advierten sobre la importancia de detectar señales de alerta, fortalecer las redes de apoyo y facilitar el acceso a la atención en salud mental.