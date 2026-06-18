La Argentina cuenta con una nueva legislación destinada a ordenar la situación registral de las armas de fuego en poder de particulares. Se trata de la Ley 27.805, que fue publicada en el Boletín Oficial y establece un régimen de regularización para quienes poseen armas cuya documentación presenta algún tipo de irregularidad.
Cómo regularizar armas de fuego en Argentina y qué cambia con la nueva normativa
La nueva normativa crea un régimen para que los usuarios puedan regularizar la situación registral de armas de fuego y extiende hasta fines de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas.
Además, la norma prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública que busca disminuir la cantidad de armas en circulación mediante la entrega voluntaria y anónima por parte de la población.
Un régimen para poner al día la situación de las armas
La nueva ley tiene como principal objetivo facilitar que los usuarios puedan regularizar la situación de las armas de fuego que poseen y que, por distintos motivos, no se encuentran correctamente registradas ante la autoridad competente.
Con esta medida se busca fortalecer el control estatal sobre las armas de fuego, mejorar la calidad de los registros oficiales y promover que quienes poseen armas lo hagan dentro del marco legal vigente.
La regularización permitirá que los propietarios puedan adecuar su situación administrativa conforme a los procedimientos que establezca la autoridad de aplicación. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma y definir los requisitos, plazos y mecanismos que deberán cumplir las personas interesadas en acceder al régimen.
El propósito es brindar una alternativa para que armas que actualmente se encuentran fuera del sistema registral puedan incorporarse a los registros oficiales, favoreciendo así una mayor trazabilidad y control por parte del Estado.
La ley también apunta a simplificar determinados trámites administrativos y ofrecer un marco legal que incentive a los usuarios a regularizar su situación sin necesidad de atravesar procedimientos complejos.
Desde el Gobierno sostienen que contar con registros actualizados resulta fundamental para el diseño de políticas públicas vinculadas con la seguridad y el control de las armas de fuego.
Otro de los aspectos destacados es que la normativa establece un plazo determinado para acogerse al régimen de regularización, que comenzará a regir una vez que se publique la reglamentación correspondiente.
Hasta ese momento, será la autoridad de aplicación la encargada de definir cada uno de los pasos que deberán seguir quienes deseen adherirse.
Se extiende el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
La Ley 27.805 también dispone la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027.
Este programa funciona desde hace varios años y permite que cualquier persona entregue un arma de fuego y su munición de manera voluntaria, anónima y segura, sin que se le requiera explicar el origen del arma ni se inicien acciones penales por la simple tenencia en el marco del programa, siempre que no existan otros delitos vinculados.
Una vez entregadas, las armas son inutilizadas y posteriormente destruidas, con el objetivo de evitar que vuelvan a ingresar al circuito de circulación.
La continuidad del programa busca seguir reduciendo la cantidad de armas disponibles en la sociedad y disminuir los riesgos asociados a accidentes, robos, extravíos o usos indebidos.
La experiencia acumulada durante los años de funcionamiento del plan muestra que miles de armas fueron retiradas de circulación gracias a la participación voluntaria de ciudadanos de distintos puntos del país.
Con la nueva prórroga, el Estado garantiza que esta herramienta continúe vigente durante los próximos años, ofreciendo una alternativa para quienes decidan desprenderse de armas que mantienen en sus hogares.
La ley también contempla las previsiones presupuestarias necesarias para asegurar el funcionamiento del programa durante el período establecido.