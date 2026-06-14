Tras el anuncio del Ministerio de Salud

La Justicia rechazó un planteo sobre "Gemelo Digital Social"

Fue presentado por el diputado nacional Agustín Rossi. La Justicia Federal de Rosario consideró que "el planteo es meramente conjetural", al no haberse acreditado una base de datos operativa, un tratamiento concreto de información personal ni una lesión actual o inminente.