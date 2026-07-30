Ciudad de Santa Fe

Apps de viajes: la antigüedad de los autos es una traba para ser "chofer legal", y analizan soluciones

Desde el municipio aseguran que los controles de tránsito siguen. Y que se dan turnos especiales para quienes quieren estar en regla. La antigüedad requerida del coche es de hasta 9 años: por la economía, subir de modelo es una complicación.