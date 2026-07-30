La ordenanza N° 13.103 -modificatoria de una anterior, N° 12.991-, es la que regulará el servicio de transporte de personas por automóviles dentro de la ciudad de Santa Fe, cuando la vinculación entre usuarios y conductores se realice mediante apps o sistemas electrónicos de intermediación de viajes.
Apps de viajes: la antigüedad de los autos es una traba para ser "chofer legal", y analizan soluciones
Desde el municipio aseguran que los controles de tránsito siguen. Y que se dan turnos especiales para quienes quieren estar en regla. La antigüedad requerida del coche es de hasta 9 años: por la economía, subir de modelo es una complicación.
Como dio a conocer El Litoral, el 15 de enero pasado entró en vigencia la norma, y los choferes de las apps de viajes tuvieron tiempo hasta el 3 de marzo para cumplir los requisitos establecidos en la ordenanza para poder trabajar como tales dentro de la legalidad administrativa. Los plazos ya vencieron.
¿Cuáles son esos requisitos? Los choferes de Uber, DIDI o cualquier otra app debían tramitar su inscripción en el registro que la Municipalidad creó a tales fines para “quien sea titular de un vehículo y que desee realizar transporte de personas por plataformas”.
Inscripción, D1, seguro
Los conductores, no ya las empresas, deberán estar inscriptos: el peso de los controles legales y administrativos recae así sobre aquéllos. Y sólo pueden prestar servicio de transporte cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas y/o procesadas a través de una plataforma electrónica, no de oferta pública “en calle”.
Además de estar inscriptos en el municipio, deben contar con licencia de conducir D1 (profesional). Taxistas y remiseros también pueden ofrecer este servicio de traslados privados. Los autos deben tener una antigüedad de hasta 9 años, computándose ésta al 31 de diciembre de cada año.
Si se tratase de un vehículo híbrido o eléctrico, el plazo de antigüedad se extiende a 12 años. Asimismo, los choferes de apps deben contar además con el Libre Multa Personal, ser unidades de cuatro puertas con articulación independiente -capacidad mínima de tres pasajeros-, “no pudiendo transportar más de cuatro pasajeros”.
Otros requerimientos importantes son tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente; estar radicado en la ciudad de Santa Fe, y al día en el pago de la patente automotor, y, finalmente, contar con seguro obligatorio para automóviles, contemplando daños a terceros transportados (los pasajeros).
El propio intendente de Santa Fe capital, Juan Pablo Poletti, había dicho en declaraciones públicas que “ya no hay más excusas para transportar pasajeros sin ser conductor profesional”.
“Aquel que no se inscriba le será retenido el vehículo, porque no está en condiciones de transportar pasajeros. Pero el conductor que transporte pasajeros con licencia, carnet D1 y que con el auto en condiciones va a poder ser chofer de aplicaciones, y aquellos que quieran inscribirse también lo podrán hacer para taxi o remises”, añadió.
Trazo grueso, expectativa y realidad
Hasta aquí el trazo grueso de la norma. De la expectativa a la realidad, aparecen varias aristas: por un lado, muchos choferes de apps de viajes solicitan al pasajero “sentarse en el asiento de adelante”, para “zafar” de las verificaciones de los inspectores de tránsito, constató este diario. Y por otro, los controles se están realizando a diario.
Desde el municipio no dieron datos sobre la cantidad de choferes inscriptos para operar en la legalidad normativa a la fecha. El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, confirmó a El Litoral que no habrá otra prórroga para que choferes que quedaron fuera de la norma sean “legales”.
Además, “lo que más se plantea por parte de los choferes como una traba administrativa para plegarse a la normativa es la antigüedad de sus vehículos. En realidad, por la situación económica hoy es muy complicado para muchos prestadores de servicios subir de modelo. Estamos buscando alternativas para atender esta cuestión”, dijo Mastropaolo.
El secretario prefirió no adelantar cuáles son estas opciones que se están barajando; sólo se limitó a decir que ya se mantuvieron reuniones con los actores involucrados.
El secretario consideró que el tema de las apps de viajes siempre es tomado con “mucha cautela”. Admitió que “falta mucho por mejorar. Sin embargo, estamos satisfechos por cómo se dio el proceso de regulación de las aplicaciones. Es un hecho que están, y que la ciudadanía santafesina las usa: las tomó como propias”, declaró.
“Se decía que era imposible habilitar las apps, y se habilitaron; que no se iban incorporar a taxistas y remiseros, y se incorporaron… Ha sido un proceso con todos los actores y con mucho diálogo. Santa Fe es una de las pocas ciudades de la Argentina que tiene hoy regulación (de las apps de viajes) y sin un nivel mayor de conflicto”, adujo.
Con la nueva ordenanza, se quitaron muchos de los requisitos que eran difíciles de cumplir: “Se flexibilizaron cuestiones administrativas engorrosas. Se trata de estar inscripto, tener carnet profesional, el auto con la antigüedad correspondiente y un seguro para terceros, entre otros”, añadió. Pero éstos son los requerimientos centrales.
Todo esto se hizo “para ser justos con taxistas, remiseros y con los choferes de apps que cumplieron las reglas y se plegaron a la normativa. Hoy están los controles de tránsito para darle certidumbre a una persona que pide un viaje por app y sabe qué chofer la irá a buscar, porque ese pasajero sabe que el municipio realiza controles”, aseguró.
Turnos especiales
Según el secretario de Gobierno y Control, lo que viene en un futuro próximo será una “mejora gradual” del servicio de apps. “Además, desde nuestra área ayudamos a que los choferes, según cada situación particular, puedan tener su carnet profesional, otorgándoles turnos especiales para realizar esa gestión clave”.
Hay otro elemento al que Mastropaolo calificó como “virtuoso”, y es la posibilidad de que un eventual pasajero tenga la posibilidad de cotizar un viaje, consultando dos o tres opciones: “Hay días que tienen más demanda las apps, otros taxis y remises: se compite por el libre mercado. Creo que por eso el sistema está funcionando", cerró.