Julio consiguió aliviar el deterioro de los ingresos tributarios de Argentina, pero todavía no alcanzó para sacar al acumulado anual del terreno negativo.
La recaudación nacional creció 1,2% real en julio, pero cae 4,3% en lo que va del año
ARCA informó ingresos por $22,97 billones, 35,1% más que hace un año atrás. Descontada la inflación estimada, IARAF calculó una mejora real de 1,2% en el mes, aunque el acumulado a julio conserva una caída de 4,3%, equivalente a unos $6,4 billones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registró recursos por $22.965.441 millones durante el mes, con una suba nominal interanual de 35,1%. En los primeros siete meses ingresaron $132.537.450 millones, 27,4% más que en el mismo período de 2025.
La foto cambia al descontar la inflación. Bajo el supuesto de que los precios aumentaron 1,85% en julio, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó que la recaudación creció 1,2% real frente al mismo mes del año pasado, pero acumuló una baja de 4,3% entre enero y julio. Esa pérdida equivale a aproximadamente $6,37 billones medidos a valores del último mes.
Ganancias sostuvo la caja
El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, que recaudó $5,11 billones y aumentó 64,7% nominal.
En el informe, ARCA explicó que en julio operó el vencimiento especial del saldo de las declaraciones juradas de personas humanas correspondiente al período fiscal 2025, que el año anterior había ingresado en junio. También incidieron los mayores anticipos de las sociedades.
Con ese calendario favorable, Ganancias avanzó 23,4% real. También crecieron Bienes Personales, 26,7%, y Combustibles, 25,7%, este último favorecido por las actualizaciones del impuesto.
El IVA neto, en cambio, habría caído 0,5% real. Su componente impositivo creció 5,9%, pero el aduanero bajó 15,3%. Los ingresos de la Seguridad Social retrocedieron 3% real, pese al cobro vinculado con el medio aguinaldo y al aumento nominal de las remuneraciones.
El comercio exterior volvió a restar
Los tributos ligados al intercambio externo mostraron las caídas más pronunciadas. Los derechos de importación retrocedieron 26,8% real y los de exportación, 22,7%.
En valores nominales, las retenciones apenas crecieron 3,1%, afectadas por las menores alícuotas aplicadas a la soja, el trigo y el maíz. Los derechos de importación directamente disminuyeron 2,3%.
La debilidad se profundiza al ampliar el período. Entre enero y julio, las retenciones cayeron 36,5% real y los derechos de importación, 18,3%. Incluso sin computar ambos recursos, la recaudación total habría bajado 2,6%, con el IVA neto 6,7% abajo y la Seguridad Social 3,8% por debajo de 2025.
Nación y provincias
La distribución dejó una diferencia marcada. En julio, los recursos que quedaron en manos del Gobierno nacional bajaron 1,8% real, mientras los destinados a las provincias y CABA crecieron 8,5%.
En términos monetarios, Nación habría perdido cerca de $290.000 millones y las jurisdicciones subnacionales habrían ganado unos $565.500 millones.
En el acumulado, ambos niveles permanecieron en rojo: la porción nacional cayó 5,7% real y la destinada a las provincias y CABA, 1,4%.