Régimen simplificado

Monotributo 2026: cuáles son las nuevas escalas y hasta cuándo se puede hacer la recategorización

ARCA actualizó los topes de facturación y los valores mensuales del régimen simplificado, que comenzarán a regir desde agosto. Los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de agosto para revisar su situación y, si corresponde, cambiar de categoría. Qué parámetros hay que analizar y cómo realizar el trámite para evitar inconsistencias.