La economía urbana argentina no logra salir de una etapa de estancamiento que golpea fuertemente a los trabajadores formales. Aunque a primera vista la tasa de desempleo no refleja la gravedad de la situación, las cifras evidencian la crisis.
Las nuevas jubilaciones nacionales retroceden un 45% respecto de lo sucedido en el pasado año
La destrucción del empleo formal empuja a cientos de miles de trabajadores a la informalidad y restringe su acceso al beneficio. La recomposición de un sistema previsional quebrado plantea reformas tributarias y previsionales.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se registró la destrucción de unos 255.000 empleos asalariados formales en empresas privadas. El desempleo no se dispara porque la población se ve forzada a insertarse en ocupaciones de baja calidad, estimándose que en el mismo período se sumaron unos 450.000 empleos informales, ya sea como asalariados o cuentapropistas no registrados en el Monotributo.
Según reportes del FMI (Staff Report) y análisis del IARAF/ASAP, las jubilaciones y pensiones representarían este año cerca del 46% del gasto primario (casi la mitad), frente al 36,6% en 2023. Esto refleja un cambio estructural: mayor peso previsional por movilidad, envejecimiento poblacional y contracción de otros rubros (subsidios, obra pública).
El gobierno espera que la reforma laboral flexibilice el ingreso de nuevos trabajadores al mercado formal. Mientras tanto, el deterioro no solo disminuye los ingresos en el presente, sino que tiene un impacto directo y devastador en el sistema previsional a mediano y largo plazo, sobre el cual hace foco un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
Acceso restrictivo
Ante la decisión del gobierno central de no renovar las moratorias previsionales impulsadas por el kirchnerismo, que agudizaron la quiebra del sistema, el acceso a una prestación se ha vuelto sumamente restrictivo para quienes no cuentan con los aportes completos.
Las proyecciones indican que para el año en curso, las nuevas altas jubilatorias experimentarán una caída del 45% en comparación con los números de 2024.
Mientras que las jubilaciones contributivas (aquellas con 30 años de aportes) se mantienen estables en alrededor de 110.000 altas anuales, la cantidad de personas que logran jubilarse sin los aportes suficientes se reducirá de forma drástica.
Para el centro de estudios que dirige Jorge Colina, incluso aquellos que sí logran jubilarse aportando, lo hacen cada vez más bajo la figura del Monotributo, lo que también los condena a percibir el haber mínimo.
Argentina se encuentra amenazada por un doble flanco: la insostenibilidad del sistema de reparto debido a la caída de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, combinada con la precarización crónica del empleo.
La Propuesta
Frente a esta grave perspectiva previsional -y social-, Idesa destaca que es urgente dinamizar la generación de empleos de calidad para aliviar el presente y rescatar las jubilaciones del futuro. Para ello, se proponen tres ejes de acción ineludibles:
Implementar la modernización laboral: Resulta imperioso no solo sancionar, sino instrumentar activamente la ley de modernización laboral, completando aquellos puntos clave que aún no han sido abordados.
Ejecutar una reforma tributaria disruptiva: No es suficiente con reducir impuestos gradualmente a medida que baja el gasto público. Se requieren medidas de fondo, como la creación de un "Súper IVA" que tenga la capacidad de absorber el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre las ventas.
Avanzar con una reforma previsional estructural: Es necesario establecer una nueva regla general en la que el monto de la jubilación sea directamente proporcional a los años de aportes realizados y a la expectativa de vida del beneficiario.
Esta reforma debe incluir la eliminación de los regímenes especiales y la creación de un "complemento solidario" para asistir a aquellas personas que alcancen la edad de retiro sin los años de aporte necesarios.
¿Y los que no aportan?
Idesa plantea la necesidad de un complemento solidario, propuesta enmarcada dentro de la reforma previsional. Consiste en una herramienta de asistencia destinada específicamente a aquellas personas que llegan a la edad de retiro con pocos años aportados al sistema.
Esta iniciativa surge de la propuesta de establecer una nueva regla general para el sistema jubilatorio, en la cual el monto de la jubilación sea directamente proporcional a los aportes efectivamente realizados y a la expectativa de vida del beneficiario.
En este esquema, que también incluye la eliminación de los regímenes especiales, el complemento solidario actuaría como una red de contención económica para quienes, debido a la alta informalidad laboral, no lograron acumular los requisitos mínimos de aportes durante su trayectoria de trabajo.
Regímenes especiales
La eliminación de regímenes especiales es parte de la propuesta de Idesa. Esta medida forma parte de la iniciativa de establecer una nueva regla general para todo el sistema, en la cual el monto de la jubilación pase a ser estrictamente proporcional a los aportes realizados durante la vida laboral y a la expectativa de vida del beneficiario.
Al eliminar estos regímenes "de privilegio o diferenciales", el sistema buscaría equilibrarse introduciendo a la par un "complemento solidario" destinado a asistir únicamente a aquellas personas que alcancen la edad de retiro con pocos años aportados
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