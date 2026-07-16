Con los números de junio en rojo

Caputo mantiene el superávit semestral pero con menores ingresos y más gastos

Subsidios energéticos, jubilaciones y protección social se llevaron más porciones del presupuesto. Cayeron los ingresos tributarios y no tributarios. Se redujo considerablemente el superávit primario y financiero. Fuertes recortes en las transferencias a las provincias.