Dólares en la mira

Reforma de la Inocencia Fiscal: qué cambios busca el Gobierno a seis meses de su vigencia

El Ejecutivo remitió a Diputados el proyecto de modificación sobre la ley promulgada en febrero de este año, que apunta a facilitar el ingreso de divisas no declaradas al sistema bancario. La discusión está prevista tras el receso parlamentario.