Agenda legislativa

El Gobierno reescribe el proyecto de Propiedad Privada para evitar otro traspié en el Senado

Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y equipos técnicos se reúnen para volver a revisar la letra chica del texto, cuyo tratamiento ya fue postergado cuatro veces. La compra de tierras por parte extranjeros concentra las objeciones de los bloques aliados. El oficialismo quiere asegurarse consensos antes del 6 de agosto.