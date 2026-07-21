Luego del parate por el Mundial de Fútbol 2026, el oficialismo busca recuperar la iniciativa y en Casa Rosada se reunió este martes la Mesa Política para reordenar la agenda legislativa y activar el Congreso luego de que finalicen las vacaciones de invierno.
La Mesa Política se reunió post Mundial: cuáles fueron sus temas
Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, el círculo rojo diagrama el segundo semestre del año durante el descanso legislativo.
El encuentro fue encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y allí se analizan las estrategias para aprobar varios proyectos de reformas que se encuentran trabados.
Dentro de los presentes también se suman Diego Santilli, Jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza; Santiago Caputo, asesor presidencial; Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación; y Fabián Fernández, secretario de Prensa.
Cuáles fueron los tópicos
Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elaborada por Federico Sturzenegger, es la prioridad para la sesión del 6 de agosto en el Senado. Sufrió un traspié por falta de votos para aprobar la venta de tierras a extranjeros, un punto que buscan destrabar con bloques aliados.
Por el lado de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, redactada por Javier Milei, busca prohibir por ley que el BCRA financie el déficit fiscal emitiendo moneda. Además, propone endurecer las sanciones para funcionarios que incumplan esta norma y garantizar la estabilidad de sus autoridades.
Con las Modificaciones a la Inocencia Fiscal, el Ministerio de Economía busca ampliar el régimen de declaración simplificada de Ganancias. El anteproyecto elimina topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones), flexibiliza márgenes de error con ARCA y da 15 días para rectificar declaraciones sin perder beneficios.
También se tienen en cuenta los Cambios al Régimen de Zona Fría, el cual contempla una fuerte reducción de subsidios a las tarifas de gas. La idea es limitar el beneficio únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna, quitándoselo a millones de usuarios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Las negociaciones siguen empantanadas en la Reforma Electoral por resistencia de la oposición dialoguista a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ante esto, el oficialismo evalúa negociar su suspensión temporal en lugar de la supresión definitiva.
Por fuera del ámbito legislativo
La estrategia con los Gobernadores, liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien intensificó reuniones con mandatarios provinciales (como Juan Pablo Valdés de Corrientes) para asegurar votos afines, es uno de los elementos clave para la estrategia oficialista en el Congreso.
En lo que refiere a la gestión, los asesores definieron un plan de contención e instrumentos de asistencia para el noreste argentino frente a las crecidas provocadas por el fenómeno climático de El Niño.
A su vez, se coordinó la logística para recibir a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, cuya visita al país está prevista para el 27 de julio.