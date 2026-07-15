Bajo análisis del Senado

Reforma electoral nacional: "Hay que pensar en el efecto de cada cambio sobre el sistema"

Pablo Secchi (Poder Ciudadano) admitió la conveniencia de reducir el número de partidos políticos. Pero, en diálogo con El Litoral, advirtió los efectos que podría traer la eliminación de las PASO y el riesgo de “privatizar” el financiamiento político.