Luego de la reunión entre el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich en la que se acordaron cambios en el proyecto sobre propiedad privada, que incluye modificar la Ley de Tierras, el tema llegará al recinto del Senado en la sesión prevista para el 6 de agosto.
Proyectos vitales para el Gobierno en la agenda de agosto del Congreso
Con la nueva normativa de Inocencia Fiscal como prioridad y la reforma electoral en plena negociación, se espera tratamiento para ley Hojarasca y el Súper Rigi. Algunos textos tienen media sanción, otros cuentan con dictamen, algunos debieron ser pausados y otros ni se analizaron.
El proyecto de Ley Hojarasca, que inicialmente iba a encabezar la agenda de esa jornada, sería desplazado al 13 de agosto.
También quedaron pendientes el Súper RIGI, la modificación de la Zona Fría, otro paquete de desregulación y las iniciativas que el Ejecutivo planea remitir sobre Inocencia Fiscal y la Carta Orgánica del Banco Central. Otros promocionadas y discutidas iniciativas, como la ley de Lobby, está por ahora en pausa.
El tesoro de los inocentes
Los cambios al régimen de Inocencia Fiscal comenzarán a ser analizados en comisiones después del receso legislativo, y contarían con el apoyo del PRO y la UCR, que ya avalaron en diciembre la ley original. Los sectores críticos añaden ahora nuevas observaciones sobre la base de las modificaciones impulsadas.
Las oposición se centró, sobre todo, en el hecho de que los funcionarios puedan adherir. “La nueva ley de ‘Inocencia fiscal’ beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública”, apuntó el diputado Agustín Rossi.
“Como hizo Manuel Adorni, la adhesión a este régimen solo busca garantizar impunidad e impedir la investigación del origen de los recursos de la casta libertaria”, apuntó el también santafesino Esteban Paulón, que insistió con su proyecto para excluir a quienes ejercen cargos públicos.
El proyecto de Inocencia Fiscal tuvo media sanción en Diputados el 17 de diciembre de 2025 con 130 votos positivos, 107 negativos y 2 abstenciones. Hubo 16 ausentes.
Acompañaron con su voto LLA, el PRO, la UCR y legisladores federales de las provincias de Misiones, Catamarca, Tucumán, Salta, entre otros. En contra estuvieron Unión por la Patria, la Izquierda , Encuentro Federal y el grueso de Provincias Unidas. Si esas alianzas se repiten, el proyecto no debería sufrir contratiempos.
En el Senado quedó sancionado el 26 de diciembre con amplia mayoría: 43 votos a favor y 26 en contra.
Mientras tanto, el Senado concentra los principales focos de interés, al menos en lo inmediato, según consigna el sitio especializado Parlamentario.com. Y esto es no sólo por las iniciativas que tuvieron su ingreso allí, sino por las que ya fueron aprobadas en Diputados y esperan completar el proceso para convertirse en ley.
Uno por uno
Precisamente, la Cámara baja aprobó en la primera parte del 2026 la Ley Hojarasca, la modificación del Régimen de Zona Fría y el Súper RIGI. En el caso del primer proyecto mencionado, que se dispone derogar alrededor de 60 normas que la administración libertaria considera obsoletas, el dictamen ya fue firmado.
En cuanto a Zona Fría, referido a un cambio en el esquema de los subsidios al gas en distintas provincias con bajas temperaturas, el proyecto se aprobó de manera exprés en Diputados, pero en el Senado no cuenta todavía con los votos y tampoco se puso a consideración en comisiones.
En tanto, el Súper RIGI, una nueva versión del RIGI que apunta a incentivar inversiones millonarias en industrias todavía no instaladas en Argentina (con eje en la IA), fue demorado en su envío al Senado -casi tres semanas después de su aprobación-, con lo cual todavía no se trató en comisiones.
En cambio, ya con dictamen de comisiones aparecen el mencionado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, que desde la firma del despacho tuvo 15 versiones con modificaciones y tras lo acordado esta semana, seguramente tendrá al menos una más.
También espera turno el Tratado de Patentes en la Cámara de Diputados, que si bien no fue enviado por el PEN (se recogió una media sanción de 1998) es impulsado a raíz del acuerdo comercial con Estados Unidos. Sin embargo, permanece demorado a razón de las negociaciones sobre compromisos arancelarios con dicho país; máxime luego de los recientes anuncios del gobierno de Donald Trump.
Sin dictamen
Luego figura otro lote de proyectos que se trataron en distintas reuniones de comisiones, pero todavía no tienen dictamen. En el caso de los que se encuentran en el Senado, la reforma de la Ley de Salud Mental, con concurridas reuniones informativas; y la nueva Ley General de Sociedades, tan solo con un encuentro, al que asistieron funcionarios.
Por su parte, a Diputados, el Gobierno también envío un proyecto sobre régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, más conocido como ley para regular el lobby: hubo tres reuniones informativas en las que el volumen de las críticas recibidas llevó a dejarlo por ahora en pausa.
Una de las prioridades de la Casa Rosada para el segundo semestre es la reforma electoral. Fue enviada en abril pasado, pero aún no se debatió en comisiones, porque aún está en etapa de intensa discusión política a nivel del Poder Ejecutivo con los gobernadores
La principal modificación que persigue el Gobierno en este caso es la eliminación de las PASO, un punto en el cual La Libertad Avanza se encontró con el rechazo de sus aliados; a los que busca convencer con las estrategias de alianzas electorales y concesiones a sus respectivos distritos.
Más atrás aparecen proyectos enviados al Senado como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, una ley de prevención de ludopatía y regulación de los juegos de azar en línea y una ley contra el fraude de pensiones por invalidez. Ninguno fue discutido y permanecen a la espera, sin señales de que vayan a discutirse en lo próximo.
Ya con un paquete avanzado en la primera parte del año, en el segundo semestre el oficialismo aspira a continuar a paso firme con designaciones de jueces, fiscales y defensores en el Senado. Esos pliegos se aprueban por mayoría simple, a diferencia de los integrantes de la Corte Suprema, o la Procuración Nacional, que llevan años sin nombrarse.
Sobre proyectos que están próximos a presentarse, al obligatorio Presupuesto Nacional, que se presenta cada 15 de septiembre, el Gobierno sumará más proyectos relacionados con la cartera económica. Además de la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y un "shutdown" adaptado a la Argentina.
Otro tema que trascendió es un amplio "paquete desregulador", a cargo de Sturzenegger, con temas derivados de la Ley Bases original y otros nuevos, que ya desataron polémica.