Con distintos grados de avance

Proyectos vitales para el Gobierno en la agenda de agosto del Congreso

Con la nueva normativa de Inocencia Fiscal como prioridad y la reforma electoral en plena negociación, se espera tratamiento para ley Hojarasca y el Súper Rigi. Algunos textos tienen media sanción, otros cuentan con dictamen, algunos debieron ser pausados y otros ni se analizaron.