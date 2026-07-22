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Desde este miércoles

Cómo seguirá la agenda del gobierno nacional y quién firmará los convenios junto a Pullaro

Tras la Mesa Política de Nación, la gestión de Javier Milei se ordena post Mundial y en pleno receso legislativo.

El saludo de Milei a Maximiliano Pullaro antes del acto central en la ciudad de San Lorenzo.El saludo de Milei a Maximiliano Pullaro antes del acto central en la ciudad de San Lorenzo.
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El gobierno nacional se reordena luego del mes marcado por la derivaciones del Mundial de fútbol 2026 y avanza con una semana de agenda cargada.

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Este martes, ya en pleno receso la actividad del Congreso, tuvo lugar una nueva conferencia de prensa de Adrián Ravier, quien aún está “haciendo pie” tras la salida de Manuel Adorni.

Si se organización del reemplazo de Adorni se habla, este martes se realizó también un nuevo encuentro de la Mesa Política encabezada por Karina Milei y Diego Santilli

Primero, el miércoles

El miércoles será una jornada con dos anuncios de relevancia para la gestión libertaria. Primero, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para presentar de manera oficial el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.

Luis Caputo en el IAEF. El ministro tiene menos problemas en el mediano plazo macroeconómico que en la inminencia social.Luis Caputo, ministro de Economía.

El titular de la cartera económica estará acompañado por representantes de las principales cámaras del sector involucrado.

La presencia santafesina

pullaroEl gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Luego, al mediodía, se concretará la firma de convenio por obras viales, un tema reclamado desde hace meses por los gobernadores. Allí se sellará el acuerdo para el traspaso de obras viales desde la órbita de la Nación hacia la provincia de Santa Fe.

Del acto formal participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Cómo sigue la agenda

El viernes 24, y por la noche, el mandatario emprenderá un viaje internacional rumbo a Brasil. El jefe de Estado participará del Congreso del Partido Liberal en el país vecino, un encuentro político de marcado tinte conservador donde también está prevista la asistencia y participación de Flávio Bolsonaro, el candidato a suceder a Lula da Silva.

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Por último, el domingo 26, el jefe de Estado tiene programado asistir a la apertura oficial de la tradicional Exposición Rural de Palermo, un evento anual clave para el vínculo del Poder Ejecutivo con los principales representantes del sector agroindustrial del país.

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