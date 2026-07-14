Regularización tributaria

ARCA habilitó un plan de pagos de hasta 18 cuotas para cancelar deudas: quiénes pueden acceder y cómo adherirse

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero lanzó un régimen especial para que monotributistas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro puedan regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales vencidas hasta el 30 de junio de 2026. El trámite se realiza de manera online y tiene condiciones según el tipo de contribuyente