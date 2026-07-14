La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen de facilidades de pago destinado a contribuyentes que mantienen deudas tributarias y buscan ponerse al día mediante un esquema de cuotas.
ARCA habilitó un plan de pagos de hasta 18 cuotas para cancelar deudas: quiénes pueden acceder y cómo adherirse
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero lanzó un régimen especial para que monotributistas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro puedan regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales vencidas hasta el 30 de junio de 2026. El trámite se realiza de manera online y tiene condiciones según el tipo de contribuyente
La medida permite financiar los saldos pendientes en hasta 18 pagos mensuales, de acuerdo con la categoría del contribuyente y el tipo de obligación incluida.
El objetivo del programa es brindar una alternativa para quienes acumularon obligaciones impagas y necesitan ordenar su situación fiscal sin afrontar el pago total de la deuda en un único desembolso.
El régimen contempla deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, además de intereses y multas vinculadas.
Quiénes pueden acceder al plan de ARCA y qué deudas están incluidas
El nuevo esquema está dirigido principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. En el caso de las MiPyMEs, será necesario contar con el Certificado MiPyME vigente al momento de solicitar la adhesión y tener registrada correctamente esa condición dentro del sistema de ARCA.
La posibilidad de acceder al plan dependerá de la situación fiscal del contribuyente y de las características de la deuda. Entre las obligaciones alcanzadas se encuentran aquellas vinculadas con impuestos nacionales, obligaciones aduaneras y aportes correspondientes a la seguridad social que hayan vencido hasta la fecha establecida por el organismo.
El régimen no implica la eliminación automática de la deuda, sino una herramienta para financiarla y facilitar su cancelación. Por eso, antes de iniciar el trámite, ARCA recomienda revisar el detalle de las obligaciones pendientes y verificar qué conceptos pueden ser incorporados al plan.
Para los pequeños contribuyentes y las micro y pequeñas empresas, el esquema permite acceder a un máximo de 18 cuotas mensuales. En el caso de medianas empresas, la cantidad de pagos disponibles puede ser menor según la categoría correspondiente.
Además, el organismo estableció condiciones vinculadas al pago inicial, el monto mínimo de las cuotas y la tasa de financiación. Según la reglamentación difundida, las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con un monto mínimo establecido para el ingreso de cada pago.
Cómo realizar el trámite y qué tener en cuenta antes de adherirse
La adhesión al plan se realiza de manera digital a través del servicio “Mis Facilidades” disponible en la plataforma de ARCA. El contribuyente debe ingresar con su clave fiscal, seleccionar el régimen correspondiente y cargar la deuda que desea regularizar.
Antes de confirmar la solicitud, es recomendable revisar algunos puntos para evitar inconvenientes posteriores: verificar que la deuda incluida sea correcta, analizar el monto de cada cuota y asegurarse de contar con fondos suficientes para cumplir con los vencimientos mensuales.
El incumplimiento del plan puede generar la pérdida del beneficio y dejar nuevamente vigente la deuda pendiente, con las consecuencias previstas por el organismo recaudador. ARCA establece mecanismos de control y comunicación mediante el domicilio fiscal electrónico del contribuyente.
Para quienes tienen obligaciones atrasadas, la adhesión a un plan de pagos puede ser una alternativa para evitar la acumulación de intereses y ordenar la situación fiscal. Sin embargo, antes de elegir la cantidad de cuotas, es importante evaluar la capacidad real de pago para sostener el compromiso durante todo el período.
El organismo fijó que la presentación del plan podrá realizarse hasta el 30 de octubre de 2026 inclusive, por lo que los contribuyentes alcanzados cuentan con un plazo determinado para analizar su situación y decidir si ingresan al régimen.
Desde una perspectiva práctica, la herramienta puede resultar especialmente útil para pequeños comercios, trabajadores independientes y emprendimientos que atravesaron dificultades financieras y acumularon obligaciones pendientes.
La posibilidad de dividir el saldo permite transformar una deuda concentrada en un esquema de pagos previsibles, siempre que se mantenga la regularidad en los vencimientos.
Para acceder, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal, revisar sus obligaciones pendientes y completar la adhesión dentro del servicio habilitado para el régimen especial de facilidades de pago.