Reporte del Mercado de Granos

Exportaciones del agro en máximos históricos: 69 Mt embarcadas entre enero y julio

Pese a la absorción externa de granos récord, el salto de productividad deja una oferta holgada para los próximos meses. Aumentó la fijación de precio en la semana. Chicago condicionado por un mejor clima y una geopolítica cambiante.