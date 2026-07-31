Región Núcleo

La rentabilidad del agro se recupera, aunque los campos alquilados siguen con números ajustados

La Bolsa de Comercio de Rosario detectó una mejora en los márgenes económicos de los principales cultivos respecto de junio, impulsada por la recuperación de los precios y algunos ajustes en los costos. Sin embargo, el incremento del valor de los combustibles y otros insumos continúa limitando la rentabilidad, especialmente en los campos alquilados, donde se produce cerca del 70% de la agricultura de la región núcleo