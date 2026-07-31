Agricultura

Comenzó la siembra de girasol con una intención récord de 3 millones de hectáreas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por iniciada la campaña 2026/27 de girasol con los primeros lotes sembrados en el noreste argentino. Mientras tanto, la siembra de trigo ya supera el 98% del área prevista, la cosecha de maíz avanza con demoras por el exceso de humedad y el sorgo ajustó a la baja su estimación de producción.