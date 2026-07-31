La campaña 2026/27 de girasol comenzó oficialmente en la Argentina. Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra ya alcanzó el 4,4% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para esta temporada, una superficie que representa un incremento del 5,3% respecto del ciclo anterior.
Comenzó la siembra de girasol con una intención récord de 3 millones de hectáreas
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por iniciada la campaña 2026/27 de girasol con los primeros lotes sembrados en el noreste argentino. Mientras tanto, la siembra de trigo ya supera el 98% del área prevista, la cosecha de maíz avanza con demoras por el exceso de humedad y el sorgo ajustó a la baja su estimación de producción.
Hasta el momento, el avance de las labores se concentra exclusivamente en el NEA, donde ya se implantó el 23,6% del área prevista para esa región.
En el centro del país, los productores aguardan un incremento de las temperaturas para iniciar la siembra, mientras que en el sur todavía resta tiempo para el comienzo de la ventana de implantación. Sin embargo, los técnicos de la Bolsa advirtieron que las elevadas reservas de humedad y las perspectivas de un año influenciado por el fenómeno de El Niño generan incertidumbre sobre la planificación de las tareas.
El trigo ingresa en la etapa final de la siembra
En paralelo, la implantación de trigo alcanzó el 98,4% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas para la campaña.
El progreso semanal fue de apenas 0,7 puntos porcentuales, debido a las dificultades que enfrentan los productores para ingresar con maquinaria en los lotes del sur bonaerense, especialmente en el sudeste de la provincia, donde la saturación de los suelos y la elevada humedad ambiente complican el cierre de la siembra.
A pesar de esas demoras, el estado del cultivo continúa siendo muy favorable. El informe indica que el 99,7% del trigo implantado presenta una condición entre normal y excelente, favorecido por una adecuada disponibilidad de agua en la mayor parte del área agrícola.
El maíz mantiene su potencial, aunque persisten las demoras
La cosecha de maíz con destino comercial avanzó hasta cubrir el 69,8% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 79,4 quintales por hectárea.
El principal obstáculo continúa localizándose en el sudeste de Buenos Aires, donde la humedad retrasa el secado natural de los granos y demora el ingreso de las cosechadoras.
En el norte del país, en tanto, los monitoreos sanitarios siguen detectando presencia de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis), cuya incidencia habría sido superior a la prevista. Según los colaboradores de la Bolsa, el impacto de la plaga comenzará a reflejarse con mayor claridad a medida que avance la recolección.
No obstante, los rindes obtenidos en los planteos tardíos de los Núcleos y del Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires continúan respondiendo a las expectativas iniciales, motivo por el cual la entidad mantuvo sin cambios su proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas.
El sorgo ajusta su producción
Por otra parte, la cosecha de sorgo granífero ya alcanzó el 90,3% de la superficie apta, con un rendimiento promedio de 41,4 quintales por hectárea.
Si bien el Centro-Norte de Córdoba continúa mostrando los mejores resultados productivos, con un promedio de 56,5 quintales por hectárea, el avance de la recolección en otras regiones reveló rendimientos inferiores a los esperados.
Como consecuencia, la Bolsa de Cereales redujo en 100.000 toneladas su estimación de producción nacional, que ahora se ubica en 2,8 millones de toneladas.