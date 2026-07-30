China continúa consolidándose como el principal motor del comercio mundial de carne vacuna. Según datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático, durante el primer semestre de 2026 el país importó 1,53 millones de toneladas, un volumen que representa un crecimiento interanual del 17,5%.
China acelera sus compras de carne vacuna y el agotamiento del cupo de Brasil podría reconfigurar el mercado internacional
Las importaciones chinas de carne vacuna crecieron un 17,5% durante el primer semestre del año y avanzan a un ritmo que supera ampliamente los cupos establecidos por el propio gobierno de ese país. El escenario abre interrogantes sobre la segunda mitad de 2026 y podría generar nuevas oportunidades para exportadores como Argentina.
Sin embargo, el fuerte incremento de las compras comienza a generar tensiones dentro del esquema comercial diseñado por el propio gobierno chino. Para este año, las autoridades establecieron un cupo total de importación de 2,69 millones de toneladas mediante el sistema de salvaguardias, una cifra incluso inferior a las 2,80 millones de toneladas efectivamente importadas durante 2025.
Esta situación plantea un desfasaje entre la demanda real y el volumen autorizado para ingresar al mercado chino. De mantenerse el ritmo actual de compras, el mercado enfrentará durante el segundo semestre dos posibles escenarios: una fuerte desaceleración de las importaciones o un agotamiento anticipado del cupo global, con la consecuente presión alcista sobre los precios internacionales.
Brasil, el principal protagonista del nuevo escenario
El informe elaborado por Rosgan señala que el mayor foco de atención está puesto en Brasil, principal proveedor de carne vacuna para China.
El país vecino dispone este año de una cuota de 1,106 millones de toneladas y ya había ejecutado, al finalizar junio, más de 872 mil toneladas. Este nivel de utilización llevó a las autoridades chinas a emitir una alerta oficial al verificarse que Brasil había consumido el 80% del cupo asignado.
No obstante, los analistas consideran que, comercialmente, el saldo restante ya estaría prácticamente comprometido.
La explicación radica en la logística del comercio internacional. El transporte marítimo desde Brasil hasta China demanda alrededor de 45 días, por lo que gran parte de los embarques realizados durante julio podrían arribar cuando el cupo ya se encuentre completamente agotado.
Frente a esta situación, Brasil mantiene negociaciones con el gobierno chino para habilitar depósitos aduaneros que permitan almacenar la mercadería sin nacionalizarla hasta la apertura de nuevos cupos, una alternativa que también estaría siendo evaluada por Australia.
Argentina mantiene un ritmo equilibrado
En contraste con Brasil, Argentina presenta un comportamiento mucho más alineado con la cuota asignada.
Durante los primeros seis meses del año exportó 239.500 toneladas de carne vacuna hacia China, volumen que representa un crecimiento del 12% respecto del mismo período de 2025 y que se encuentra en línea con el cupo anual de 511 mil toneladas.
Este desempeño posiciona al país entre los proveedores con una utilización más equilibrada de sus permisos de exportación.
Mientras tanto, Uruguay, Nueva Zelanda y Estados Unidos muestran niveles de ejecución considerablemente inferiores a los previstos. El caso estadounidense resulta particularmente llamativo, ya que sus envíos hacia China han sido prácticamente nulos durante el presente año.
Los precios ya muestran señales de recuperación
Uno de los primeros efectos del desequilibrio entre oferta y demanda comienza a reflejarse en las cotizaciones internacionales.
Los valores promedio pagados por la carne vacuna importada por China iniciaron el año con incrementos cercanos al 10% interanual, pero esa tendencia se aceleró durante los últimos meses hasta superar el 30% respecto del primer semestre de 2025.
En el caso argentino, los precios FOB registraron mejoras de entre 200 y 300 dólares por tonelada durante las últimas semanas, reflejando una mayor firmeza del mercado.
Posibles cambios en el comercio mundial
Otro de los aspectos que genera expectativa son las negociaciones que Brasil mantiene con otros países exportadores para intercambiar cuotas de acceso al mercado chino.
Entre las alternativas analizadas aparece un eventual acuerdo con Uruguay mediante el cual Brasil accedería a unas 100 mil toneladas adicionales de cupo para China, mientras que Uruguay recibiría parte de la cuota brasileña destinada al mercado de la Unión Europea.
De concretarse, este tipo de operaciones podría inaugurar una nueva etapa en el comercio internacional de carne vacuna, caracterizada por una mayor flexibilidad en la administración de cuotas entre países exportadores.
Para Rosgan, el desenlace de estas negociaciones será determinante para definir la dinámica del mercado durante los próximos meses. Si Brasil finalmente agota anticipadamente su cupo y no consigue mecanismos alternativos para sostener sus envíos, otros proveedores, entre ellos Argentina, podrían encontrar una oportunidad para fortalecer su participación en el principal mercado importador de carne vacuna del mundo.