Informe del ROSGAN

China acelera sus compras de carne vacuna y el agotamiento del cupo de Brasil podría reconfigurar el mercado internacional

Las importaciones chinas de carne vacuna crecieron un 17,5% durante el primer semestre del año y avanzan a un ritmo que supera ampliamente los cupos establecidos por el propio gobierno de ese país. El escenario abre interrogantes sobre la segunda mitad de 2026 y podría generar nuevas oportunidades para exportadores como Argentina.