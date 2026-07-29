Informe SEA

La humedad ralentizó la cosecha de maíz tardío, pero favoreció el desarrollo del trigo en el centro-norte santafesino

Las condiciones de alta humedad registradas durante la última semana volvieron a marcar el ritmo de la campaña agrícola en el centro-norte de Santa Fe. Mientras la cosecha de maíz tardío y algodón avanzó lentamente por la falta de piso y los elevados porcentajes de humedad ambiente, el trigo mostró una evolución muy favorable gracias a la óptima disponibilidad de agua en los suelos.