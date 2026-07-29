La persistencia de elevados niveles de humedad ambiental y las precipitaciones registradas durante la última semana condicionaron el desarrollo de las tareas agrícolas en el centro-norte de Santa Fe.
La humedad ralentizó la cosecha de maíz tardío, pero favoreció el desarrollo del trigo en el centro-norte santafesino
Las condiciones de alta humedad registradas durante la última semana volvieron a marcar el ritmo de la campaña agrícola en el centro-norte de Santa Fe. Mientras la cosecha de maíz tardío y algodón avanzó lentamente por la falta de piso y los elevados porcentajes de humedad ambiente, el trigo mostró una evolución muy favorable gracias a la óptima disponibilidad de agua en los suelos.
Según el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente al período comprendido entre el 22 y el 28 de julio, el clima volvió a jugar un papel determinante: retrasó la cosecha de los cultivos estivales, pero generó un escenario altamente favorable para la evolución del trigo.
El reporte señala que, tras un comienzo de semana con cierta estabilidad, predominó un ambiente húmedo, con nubosidad persistente, neblinas, lloviznas y lluvias de escasa intensidad. Estas condiciones mantuvieron sectores con encharcamientos y anegamientos, principalmente en áreas del norte de los departamentos del centro provincial y del centro-sur de los departamentos del norte.
Cosecha lenta para el maíz tardío y complicaciones en el algodón
Las condiciones climáticas limitaron el ingreso de las cosechadoras tanto en los lotes de maíz tardío como de algodón, obligando a los productores a aprovechar únicamente las pocas horas de sol disponibles para avanzar con las tareas.
En el caso del maíz tardío, la recolección continuó a un ritmo muy lento en toda el área de estudio, aunque sin modificaciones significativas en los rendimientos obtenidos hasta el momento. Los promedios se mantienen entre 80 y 120 quintales por hectárea en el sur, 70 a 100 quintales en la zona central y 60 a 75 quintales en el norte del área relevada.
La situación es más compleja para el algodón. En la zona este algodonera, la cosecha alcanzó el 97 % de la superficie implantada, con un avance semanal de apenas dos puntos porcentuales. Sin embargo, el retraso en la recolección continúa afectando la calidad y el peso de la fibra.
En el oeste algodonero, donde persisten lotes anegados, las máquinas aún no pudieron ingresar y los productores deberán evaluar las pérdidas una vez que mejoren las condiciones del terreno.
El trigo consolida un comienzo de campaña muy favorable
A diferencia de los cultivos estivales, el trigo atraviesa un escenario altamente positivo. El informe destaca que la campaña se desarrolla con una muy buena disponibilidad de agua útil tanto en la cama de siembra como en los perfiles del suelo, una condición que favoreció una germinación uniforme y un crecimiento sin inconvenientes.
Los cultivos evolucionan entre las etapas de emergencia, desarrollo vegetativo e inicio del macollaje, con buena densidad de plantas y un estado general calificado entre bueno y excelente.
En los lotes de mejor potencial avanzaron además las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados para potenciar los rendimientos, mientras los técnicos continúan evaluando estrategias de refertilización en función de la evolución climática y de la relación entre costos e ingresos esperados.
Sin problemas sanitarios y con buenas perspectivas
Otro aspecto destacado por el Sistema de Estimaciones Agrícolas es que, hasta el momento, no se detectaron problemas sanitarios de importancia en los trigales relevados, tanto en materia de plagas como de enfermedades.
En ese contexto, las perspectivas para el cereal continúan siendo alentadoras, siempre que las condiciones ambientales mantengan un equilibrio entre la disponibilidad de agua y la posibilidad de realizar las labores de manejo previstas.
El informe refleja así una campaña marcada por el contraste: mientras el exceso de humedad continúa demorando la finalización de la cosecha de los cultivos de verano, el trigo aprovecha esas mismas condiciones para consolidar un desarrollo inicial que, por ahora, se presenta entre los mejores de los últimos años.