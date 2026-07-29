#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Informe SEA

La humedad ralentizó la cosecha de maíz tardío, pero favoreció el desarrollo del trigo en el centro-norte santafesino

Las condiciones de alta humedad registradas durante la última semana volvieron a marcar el ritmo de la campaña agrícola en el centro-norte de Santa Fe. Mientras la cosecha de maíz tardío y algodón avanzó lentamente por la falta de piso y los elevados porcentajes de humedad ambiente, el trigo mostró una evolución muy favorable gracias a la óptima disponibilidad de agua en los suelos.

Persisten las demoras en la cosecha de maíz y algodón por las condiciones climáticasPersisten las demoras en la cosecha de maíz y algodón por las condiciones climáticas
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La persistencia de elevados niveles de humedad ambiental y las precipitaciones registradas durante la última semana condicionaron el desarrollo de las tareas agrícolas en el centro-norte de Santa Fe.

Según el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente al período comprendido entre el 22 y el 28 de julio, el clima volvió a jugar un papel determinante: retrasó la cosecha de los cultivos estivales, pero generó un escenario altamente favorable para la evolución del trigo.

A drone view shows corn plants affected by hot weather and a lack of rain, on a farm in Chivilcoy, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina February 5, 2026. REUTERS/Matias Baglietto REFILE - CORRECTING CITY FROM "PERGAMINO" TO "CHIVILCOY".Persisten las demoras en la cosecha de maíz y algodón por las condiciones climáticas

El reporte señala que, tras un comienzo de semana con cierta estabilidad, predominó un ambiente húmedo, con nubosidad persistente, neblinas, lloviznas y lluvias de escasa intensidad. Estas condiciones mantuvieron sectores con encharcamientos y anegamientos, principalmente en áreas del norte de los departamentos del centro provincial y del centro-sur de los departamentos del norte.

Cosecha lenta para el maíz tardío y complicaciones en el algodón

Las condiciones climáticas limitaron el ingreso de las cosechadoras tanto en los lotes de maíz tardío como de algodón, obligando a los productores a aprovechar únicamente las pocas horas de sol disponibles para avanzar con las tareas.

En el caso del maíz tardío, la recolección continuó a un ritmo muy lento en toda el área de estudio, aunque sin modificaciones significativas en los rendimientos obtenidos hasta el momento. Los promedios se mantienen entre 80 y 120 quintales por hectárea en el sur, 70 a 100 quintales en la zona central y 60 a 75 quintales en el norte del área relevada.

La situación es más compleja para el algodón. En la zona este algodonera, la cosecha alcanzó el 97 % de la superficie implantada, con un avance semanal de apenas dos puntos porcentuales. Sin embargo, el retraso en la recolección continúa afectando la calidad y el peso de la fibra.

Persisten las demoras en la cosecha de maíz y algodón por las condiciones climáticasPersisten las demoras en la cosecha de maíz y algodón por las condiciones climáticas

En el oeste algodonero, donde persisten lotes anegados, las máquinas aún no pudieron ingresar y los productores deberán evaluar las pérdidas una vez que mejoren las condiciones del terreno.

El trigo consolida un comienzo de campaña muy favorable

A diferencia de los cultivos estivales, el trigo atraviesa un escenario altamente positivo. El informe destaca que la campaña se desarrolla con una muy buena disponibilidad de agua útil tanto en la cama de siembra como en los perfiles del suelo, una condición que favoreció una germinación uniforme y un crecimiento sin inconvenientes.

Los cultivos evolucionan entre las etapas de emergencia, desarrollo vegetativo e inicio del macollaje, con buena densidad de plantas y un estado general calificado entre bueno y excelente.

Mirá tambiénGeopolítica y coyuntura local: el agro analiza su lugar en el escenario global en Rosario

En los lotes de mejor potencial avanzaron además las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados para potenciar los rendimientos, mientras los técnicos continúan evaluando estrategias de refertilización en función de la evolución climática y de la relación entre costos e ingresos esperados.

Sin problemas sanitarios y con buenas perspectivas

Otro aspecto destacado por el Sistema de Estimaciones Agrícolas es que, hasta el momento, no se detectaron problemas sanitarios de importancia en los trigales relevados, tanto en materia de plagas como de enfermedades.

Mirá tambiénROSGAN: la valorización de los vientres impulsa las decisiones de reposición

En ese contexto, las perspectivas para el cereal continúan siendo alentadoras, siempre que las condiciones ambientales mantengan un equilibrio entre la disponibilidad de agua y la posibilidad de realizar las labores de manejo previstas.

El informe refleja así una campaña marcada por el contraste: mientras el exceso de humedad continúa demorando la finalización de la cosecha de los cultivos de verano, el trigo aprovecha esas mismas condiciones para consolidar un desarrollo inicial que, por ahora, se presenta entre los mejores de los últimos años.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Agricultura
Bolsa de Comercio
Clima Agro
campolitoral-edicion-impresa
campolitoral - actualidad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro