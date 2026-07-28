Delfina Freschi creció entre corrales y animales. Así, forjó la pasión que la llevó de Resistencia, Chaco, hasta la pista de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde presentó por primera vez un ternero Brangus.
Con apenas 17 años, cumplió el sueño de presentar un Brangus en la pista de la Exposición Rural
Desde chica acompaña a su papá veterinario al campo y siempre soñó con trabajar entre animales. En la Expo Rural tuvo la oportunidad de competir y confirmó que quiere dedicar su vida a la genética bovina.
Con el paso de los años, aquellas recorridas por el campo se transformaron en una verdadera escuela. Miraba, preguntaba y trataba de aprender algo nuevo en cada visita.
Esa curiosidad despertó una vocación que hoy tiene muy clara: el año próximo quiere comenzar la carrera de Veterinaria para dedicarse a la genética de bovinos y equinos.
Aunque había practicado con otros animales por iniciativa propia, nunca lo había hecho pensando en Palermo. Fue una propuesta de su padre, que advirtió que tenía una especial conexión con el ternero y la impulsó a presentarse.
Emoción
"Es algo que siempre quise", expresó Delfina. Y recordó: "A partir del momento en el que supe que iba a presentar al ternero empecé a sentir nervios, emoción y felicidad, mucho más el día que me tocó presentarlo. Pero yo internamente sabía que tenía que estar tranquila para transmitirle al ternero tranquilidad y que él pudiera mostrarse de la mejor manera".
La experiencia superó todas sus expectativas. "Es un orgullo para mí haber podido presentar un animal en la Expo Rural. Lo veía como algo lejano o que iba a pasar dentro de unos años y, por suerte, lo pude hacer ahora. Estoy muy feliz por eso", afirmó.
Acompañamiento santafesino
Delfina reconoce que gran parte de esa pasión nació gracias al ejemplo de su papá. Lo admira por su trabajo y agradece haber podido aprender de él desde muy chica. También destaca el acompañamiento de Clara Martínez Ferrario, referente de la raza Braford.
Con solo 17 años, el paso por la pista de Palermo no fue un punto de llegada, sino el comienzo de un camino que espera seguir recorriendo.
Su objetivo es formarse como veterinaria, especializarse en genética y volver muchas veces más a presentar animales. Esta primera experiencia, asegura, confirmó que el lugar donde siempre quiso estar es, definitivamente, el campo.