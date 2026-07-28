De Chaco a Palermo

Con apenas 17 años, cumplió el sueño de presentar un Brangus en la pista de la Exposición Rural

Desde chica acompaña a su papá veterinario al campo y siempre soñó con trabajar entre animales. En la Expo Rural tuvo la oportunidad de competir y confirmó que quiere dedicar su vida a la genética bovina.