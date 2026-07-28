Ganaderia

ROSGAN: la valorización de los vientres impulsa las decisiones de reposición

El último informe del mercado ganadero sostuvo que las actuales relaciones de reposición configuran un buen momento para invertir. La firmeza en el valor de las vaquillonas preñadas, la mayor retención de terneras y los incentivos fiscales para la compra de genética registrada fortalecen las perspectivas de la actividad.