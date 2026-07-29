El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, registró en junio un incremento mensual desestacionalizado del 3% y alcanzó un nuevo máximo histórico. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 10,9% por encima del nivel registrado en junio de 2025.
La actividad de la cadena agropecuaria creció 3% en junio y alcanzó un nuevo máximo histórico
El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró en junio una suba mensual desestacionalizada del 3%, impulsada por el avance de las labores agrícolas y el crecimiento de la actividad agroindustrial y agroexportadora. En términos interanuales, el indicador se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025.
Durante el sexto mes del año, nueve de las doce series que integran el índice presentaron variaciones mensuales positivas, mientras que las tres restantes registraron caídas. El principal aporte provino del avance mensual de las labores agrícolas, que creció 4,1% respecto de mayo, en un mes atravesado por la cosecha de cultivos gruesos y el avance de la siembra de trigo y cebada.
La actividad molinera también registró incrementos en todos sus componentes. La molienda de soja aumentó 2% mensual, mientras que el procesamiento de girasol creció 0,6%, el de trigo 0,7% y el de cebada 1,3%. A su vez, las tres series de faena presentaron variaciones positivas: la aviar aumentó 1,2%, la porcina 1,1% y la bovina 0,9%.
Las exportaciones de los principales complejos agropecuarios, medidas en dólares constantes, crecieron 1,2% mensual e interrumpieron tres meses consecutivos de caídas. En contraste, la producción de leche disminuyó 0,3%, mientras que se estima que la elaboración de biodiésel y bioetanol habría retrocedido 0,02% y 0,2%, respectivamente.
Producción histórica
En términos interanuales, diez de las doce series que componen el IACA-BCR se ubicaron por encima de los niveles de junio de 2025. El IACA-Cultivos creció 14,3%, en el marco de la campaña agrícola 2025/26, con una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el mayor volumen de soja desde la campaña 2018/19.
Por su parte, el IACA-Agroindustria se ubicó 1,5% por encima de junio del año pasado. Dentro de este componente, la molienda de cebada aumentó 22,3% interanual, seguida por el procesamiento de girasol, con una suba del 14,6%; la molienda de soja, con un 5,2%; y la de trigo, con un 0,8%.
La faena porcina creció 11,5%, mientras que la faena bovina y aviar fueron las únicas dos actividades que registraron caídas interanuales entre las doce series que integran el índice.
El IACA-Agroexportación, en tanto, registró una suba interanual del 12,6% y acumuló doce meses consecutivos de crecimiento frente al mismo período del año anterior.
Exportaciones
Durante junio se exportaron 8,9 millones de toneladas correspondientes a los nueve complejos considerados, un 1,6% más que en junio de 2025 y un 7,4% por encima del promedio de los últimos cinco años. En valor, las exportaciones totalizaron US$ 4.011 millones.
Entre los complejos exportadores, el girasol alcanzó 490.200 toneladas, un 73,5% más que un año atrás y el máximo volumen registrado para un mes de junio. El complejo lácteo exportó cerca de 37.500 toneladas, un 32,6% más en términos interanuales, mientras que el complejo cebada alcanzó aproximadamente 285.000 toneladas, con una suba del 45,9%.
Para acceder al informe completo del IACA-BCR y conocer en detalle la evolución de sus componentes, se puede consultar el sitio web de la Bolsa de Comercio de Rosario.