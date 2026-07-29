Elaborado por la BCR

La actividad de la cadena agropecuaria creció 3% en junio y alcanzó un nuevo máximo histórico

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró en junio una suba mensual desestacionalizada del 3%, impulsada por el avance de las labores agrícolas y el crecimiento de la actividad agroindustrial y agroexportadora. En términos interanuales, el indicador se ubicó 10,9% por encima de junio de 2025.