Perspectiva agroclimática

Agosto comenzará con lluvias irregulares, ingreso de aire polar y posterior repunte térmico

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó una semana con precipitaciones concentradas en el centro-este del área agrícola, el ingreso de una masa de aire polar que provocará heladas en amplias zonas productivas y un posterior ascenso de las temperaturas impulsado por el regreso de los vientos del norte.