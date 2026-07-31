Con más cabañas, inversiones y remates

Con fuerte impulso ganadero, San Justo se prepara para su 82ª Expo Rural

La 82ª Expo Rural se desarrollará del 15 al 18 de agosto bajo el lema "Una pasión que crece". La muestra llegará con importantes inversiones en infraestructura, una agenda ganadera fortalecida, más empresas expositoras y una programación que combinará negocios, capacitación, tecnología, espectáculos y propuestas para toda la familia.