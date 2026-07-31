La Sociedad Rural de San Justo llevó a cabo la conferencia de prensa de la 82ª Expo Rural – Edición MB Metalúrgica, que se desarrollará entre el 15 y el 18 de agosto bajo el lema "Una pasión que crece".
Con fuerte impulso ganadero, San Justo se prepara para su 82ª Expo Rural
La 82ª Expo Rural se desarrollará del 15 al 18 de agosto bajo el lema "Una pasión que crece". La muestra llegará con importantes inversiones en infraestructura, una agenda ganadera fortalecida, más empresas expositoras y una programación que combinará negocios, capacitación, tecnología, espectáculos y propuestas para toda la familia.
La frase elegida no responde únicamente a una estrategia comunicacional, sino que busca sintetizar el momento que atraviesa una exposición que, en los últimos años, amplió su alcance hasta convertirse en uno de los principales encuentros productivos del centro-norte santafesino y en una referencia creciente dentro del calendario agropecuario nacional.
Con una agenda que reunirá ganadería, maquinaria, capacitación, innovación tecnológica, negocios, gastronomía y espectáculos, la organización apuesta a una edición marcada por importantes inversiones en infraestructura, el fortalecimiento del perfil ganadero y una mayor participación de empresas de distintos puntos del país.
Durante la presentación, la presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, María Herminia Rabasedas, sostuvo que la exposición "crece porque hoy representa mucho más que una muestra agropecuaria".
"Sentimos que la pasión identifica este evento porque es algo que compartimos todos los que formamos parte de él. Y también crece porque hoy reúne al agro, la industria, el comercio, la educación, los emprendedores, los artesanos y las familias bajo un mismo espíritu", expresó.
Para la dirigente, la transformación de las exposiciones rurales refleja también los cambios del propio sector productivo.
"Hace algunos años las muestras servían para mostrar animales y maquinaria. Hoy hablamos de innovación, tecnología, sustentabilidad, agregado de valor, capacitación y educación. Todo eso está representado dentro de la Expo", afirmó.
Ese crecimiento también se refleja, aseguró, en el impacto económico que genera la organización durante todo el año.
"No es solamente el movimiento que produce durante el fin de semana. Detrás hay meses de trabajo junto a empresas, proveedores, comercios y prestadores de servicios. Es una cadena de valor que beneficia a toda la región", explicó.
En esa construcción colectiva, el respaldo empresarial vuelve a ocupar un lugar central. MB Metalúrgica renovó su compromiso como Naming Sponsor de la exposición, mientras que Marapé Puma acompañará nuevamente como Combustible Oficial de la muestra y Lovol, representada en la región por Sabbione, será el Tractor Oficial, consolidando una alianza con firmas que acompañan el crecimiento de la producción y el desarrollo regional.
Una muestra que ya piensa más allá del agro
La programación incluirá propuestas orientadas tanto al productor como al público general.
Uno de los principales atractivos será la conferencia del analista económico Salvador Di Stéfano, quien presentará la charla "Liderar el 2026, proyectar el 2027", donde analizará el escenario económico y las perspectivas para el sector agroindustrial.
Sin embargo, el perfil productivo de la exposición tendrá su mayor expresión en la actividad ganadera.
El viernes previo a la apertura oficial se realizará un importante remate televisado de Rosgan, con la participación de once casas consignatarias de distintos puntos del país que comercializarán miles de cabezas desde San Justo, una actividad que volverá a posicionar a la ciudad como centro de operaciones ganaderas de alcance nacional.
La programación continuará con remates de ovinos, caprinos y equinos, además del tradicional remate de reproductores, precedidos por las juras de clasificación de las distintas razas.
Rabasedas destacó especialmente el crecimiento de la raza Braford y confirmó que la exposición obtuvo este año la categoría de Exposición Promocionada, otorgada por la Asociación Braford Argentina.
"Es un reconocimiento muy importante porque nos incorpora definitivamente al calendario nacional de la raza. Ya lo estamos viendo reflejado en nuevas cabañas que decidieron inscribirse y en un volumen de hacienda que nos sorprende incluso antes del cierre de las inscripciones", señaló.
La ganadería gana protagonismo con obras e inversiones
El crecimiento de la actividad vino acompañado por una fuerte inversión en infraestructura.
La principal obra es una nueva pista cubierta de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, un espacio que será utilizado para las juras y remates, pero que también permitirá ampliar las actividades futuras de la entidad.
La inversión se completa con más de cien nuevos bozales, ampliación de corrales y nuevas instalaciones destinadas al acondicionamiento de reproductores.
Para Rabasedas, se trata de obras que muchas veces pasan inadvertidas para el visitante, pero resultan fundamentales para quienes participan de las competencias ganaderas.
"Hay productores que preparan sus animales durante todo un año. Llegan varios días antes de la muestra y necesitan instalaciones acordes para presentar su trabajo. Ese tipo de infraestructura también define la calidad de una exposición", sostuvo.
El proyecto fue posible gracias a un esquema de articulación entre el sector privado, el Gobierno provincial, el municipio y la propia Sociedad Rural.
El intendente Nicolás Cuesta destacó que esa forma de trabajo permitió concretar una de las inversiones más importantes realizadas en la ciudad en los últimos años.
"Esta Expo dejó de ser solamente un evento del sector agropecuario para transformarse en una política de desarrollo para San Justo y toda la región. Nació de una idea impulsada por las propias cabañas, fue acompañada por la Provincia y encontró en las empresas locales socios estratégicos para hacerla realidad", afirmó.
También remarcó que el desafío ahora pasa por lograr que toda la comunidad comprenda la dimensión que alcanzó la muestra.
"Quienes trabajamos cerca de la organización sabemos lo que significa que San Justo sea sede de una exposición Braford con reconocimiento nacional. Lo importante es que toda la ciudadanía también lo sienta como propio", expresó.
En la misma línea, el senador departamental Rodrigo Borla subrayó el efecto multiplicador que la exposición genera sobre la economía local.
"No hablamos solamente de animales o de maquinaria. Durante esos días trabajan hoteles de San Justo y de localidades vecinas, restaurantes, estaciones de servicio, supermercados, comercios y prestadores de servicios. Son recursos que quedan en la ciudad y fortalecen la economía regional", remarcó.
El legislador también adelantó que se gestiona la presencia institucional del gobernador de Santa Fe durante la muestra.
Una ciudad que se prepara para recibir a miles de visitantes
La edición 2026 volverá a combinar negocios y entretenimiento.
El escenario principal contará con artistas locales, provinciales y nacionales como Santiago Cañete, Uriel Lozano y Los Totora, además de Efraín Colombo, Terra Folklore, Monkeys Crazy, Enzo Galván y The Corners.
Habrá también un espacio especialmente dedicado al Día del Niño, con propuestas infantiles, academias de danza, la Orquesta Escuela y espectáculos pensados para el público familiar.
Como novedad se incorporará un nuevo polo gastronómico dentro del sector ganadero, donde se desarrollarán peñas, música en vivo y diferentes experiencias culinarias.
Desde MB Metalúrgica, sus representantes Maximiliano Rodríguez y Basilio Solís destacaron el orgullo que representa que la muestra lleve nuevamente el nombre de una empresa nacida en San Justo.
"Para nosotros es una enorme satisfacción haber podido acompañar este proyecto desde el comienzo y contribuir con una obra que hoy forma parte del crecimiento de la Rural. La Expo logra algo muy importante: acerca el campo, la industria y el comercio a toda la comunidad", señalaron.
Con más de diez nuevas empresas expositoras ya confirmadas, una infraestructura renovada y una agenda que combina producción, negocios y entretenimiento, la organización espera una de las ediciones de mayor convocatoria de su historia reciente.
Las entradas anticipadas permanecerán disponibles hasta el 7 de agosto. A partir de esa fecha solo podrán adquirirse en el ingreso al predio durante los días de la exposición, una cita que vuelve a proyectar a San Justo como uno de los principales puntos de encuentro del sector agropecuario santafesino y de toda la región.