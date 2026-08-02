Conversatorio del Grupo Cosmopolita

Malamud analizó la "apuesta de alto riesgo" de Milei con Estados Unidos

Dijo que el país está "invitado" al desarrollo, que depende menos del Estado que de la geopolítica. Afirmó que tiene diferencias con Milei, pero reconoció que sin inversiones, el Estado sólo se dedicaría a pagar jubilaciones.