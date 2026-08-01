Guerra en Europa

Ataque masivo con misiles y drones rusos deja al menos 10 muertos y más de 30 heridos en Ucrania

Una nueva ofensiva combinada con más de 30 misiles y casi 200 drones volvió a golpear la capital ucraniana y otras cuatro regiones del país. Ante la tragedia, el presidente Volodímir Zelenski responsabilizó a la falta de misiles interceptores y renovó su pedido urgente a los aliados occidentales para frenar la escalada del Kremlin.