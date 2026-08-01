Colombia

Petro viaja a Cuba en su última visita oficial como presidente y ratifica su respaldo al régimen de La Habana

En el cierre de su mandato, el presidente colombiano realizó su última gira internacional a la isla para reunirse con Miguel Díaz-Canel. El gesto busca respaldar al gobierno cubano ante la presión de Estados Unidos y marcar un fuerte contraste diplomático frente a su sucesor electo, Abelardo de la Espriella, quien ya anunció la ruptura de relaciones con La Habana.