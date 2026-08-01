Venezuela

El aeropuerto de Maiquetía reabrirá sus operaciones para vuelos de carga

A más de un mes del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que causó severos daños en su infraestructura, la principal terminal aérea de Venezuela reanudará las operaciones de bienes y mercancías. Se trata de una primera fase estratégica para garantizar el restablecimiento paulatino de los servicios comerciales en el país.