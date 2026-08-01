El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas y permanecía cerrado desde el 24 de junio por los daños sufridos tras un doble terremoto, reactivará sus operaciones de aviación de carga a partir del próximo 5 de agosto.
El aeropuerto de Maiquetía reabrirá sus operaciones para vuelos de carga
A más de un mes del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que causó severos daños en su infraestructura, la principal terminal aérea de Venezuela reanudará las operaciones de bienes y mercancías. Se trata de una primera fase estratégica para garantizar el restablecimiento paulatino de los servicios comerciales en el país.
La medida representa la primera fase de un plan de reapertura progresiva para el principal punto de conexión del país. Según informó el Ministerio de Transporte en un comunicado emitido este viernes, la reactivación abarcará tanto vuelos de llegada como de salida para el transporte de bienes y mercancías.
"De esta forma, reafirmamos el compromiso de fortalecer la conectividad aérea de la nación, como parte de la recuperación de la prestación de servicios otorgados a los pasajeros de la principal puerta de entrada de Venezuela", detalló el organismo oficial.
Infraestructura destruida y traslado de operaciones a Valencia
Ubicado en la golpeada región de La Guaira —una de las zonas más castigadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5—, el aeropuerto sufrió destrozos de consideración tanto en las terminales de pasajeros como en las pistas de aterrizaje.
Ante la inoperatividad de Maiquetía, diversas aerolíneas debieron trasladar de emergencia sus operaciones logísticas y comerciales a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, ubicada a unos 172 kilómetros por carretera de la capital venezolana.
Alianza internacional y proyecciones para los vuelos comerciales
Respecto al retorno del transporte de pasajeros, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, adelantó semanas atrás que el Gobierno proyecta retomar pronto ciertos vuelos comerciales utilizando una pista paralela, aunque de momento no se ha precisado una fecha exacta para dicha reanudación.
Asimismo, la mandataria anunció la firma de una alianza internacional para ejecutar los trabajos de reconstrucción y recuperación integral de la terminal, sin dar detalles aún sobre qué países u organismos participan del acuerdo.
El impacto del evento sísmico del pasado 24 de junio ha sido catastrófico para la nación: según el último balance oficial, la tragedia dejó un saldo de más de 5.500 fallecidos, 856 edificios colapsados y cerca de 190 estructuras con severas afectaciones.