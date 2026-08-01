Ceuta comenzó la instalación de una nueva barrera de contención en la zona del Tarajal después de la entrada masiva de migrantes registrada días atrás. La medida se tomó mientras las autoridades calculaban que alrededor de 69.500 personas regresaron a Marruecos durante las últimas horas.
Ceuta instala una barrera marítima mientras 69.500 migrantes regresan a Marruecos
La ciudad autónoma activó nuevas medidas de control en el Tarajal tras la entrada masiva de personas y los disturbios registrados en la frontera con Marruecos.
Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes detuvieron a 70 personas por su presunta participación en los disturbios ocurridos tras el cruce multitudinario hacia territorio español.
La ciudad autónoma amaneció con un nuevo dispositivo de seguridad desplegado en su frontera con Marruecos, tres días después de que decenas de miles de personas cruzaran de forma irregular hacia Ceuta.
Barrera marítima
La instalación de la nueva infraestructura comenzó a las 7:50 horas del sábado en el espigón del Tarajal, tal como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la ciudad el jueves.
El principal elemento del dispositivo fue una barrera neumática de 500 metros de longitud destinada a reforzar la zona marítima fronteriza. La estructura sobresalió entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del agua y se extendió aproximadamente un metro bajo el nivel del mar.
El sistema también incorporó una primera línea de boyas colocadas por la Armada y un canal intermedio por el que embarcaciones de la Guardia Civil realizaron labores de vigilancia para proteger la instalación.
Miles de migrantes regresaron a Marruecos
Según fuentes policiales, unos 69.500 migrantes salieron de Ceuta hacia Marruecos durante las últimas 30 horas. Las autoridades señalaron que esta cifra pudo incluir a personas que ya habían llegado en jornadas anteriores o que realizaron varios cruces y regresos durante el mismo día.
Interior cifró en 50.000 las entradas registradas el 30 de julio, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, situó la cifra alrededor de las 60.000 personas. El episodio representó una de las mayores presiones migratorias sufridas por la ciudad desde mayo de 2021.
La noche del viernes transcurrió con normalidad en Ceuta, según fuentes del Ministerio del Interior, con las entradas completamente detenidas y el regreso de migrantes hacia Marruecos de manera continua.
Entre los factores que impulsaron el retorno se encontraron el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos para la repatriación de personas en situación irregular y la falta de comercios, bares y establecimientos abiertos en Ceuta para cubrir las necesidades básicas de quienes permanecían en la ciudad.
Al menos 70 detenidos
En el lado marroquí de la frontera, las autoridades detuvieron a 70 personas por su presunta participación en los incidentes violentos registrados después del cruce masivo.
Los detenidos quedaron bajo investigación por posibles delitos de tentativa de homicidio, incendio intencionado y daños contra bienes públicos y privados. Los cargos estuvieron relacionados con los enfrentamientos ocurridos durante la madrugada del viernes en Fnideq, donde grupos de personas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes y quemaron varios vehículos.
El regreso de unas 53.000 personas a Fnideq durante la jornada del viernes desbordó la capacidad de una localidad con menos de 80.000 habitantes. Comercios, restaurantes y bancos permanecieron cerrados ante el temor de nuevos episodios de violencia.
La frontera comenzó a recuperar la normalidad
Mientras continuaron las labores de control, los equipos de limpieza retiraron escombros y restos de vehículos calcinados en las zonas próximas al paso fronterizo.
La localidad de Fnideq inició una recuperación progresiva de su actividad habitual después de una jornada marcada por la tensión y los enfrentamientos registrados en los alrededores de la frontera con Ceuta.