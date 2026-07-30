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Qué pasa en Ceuta: la nueva crisis migratoria que vuelve a poner bajo presión la frontera entre España y Marruecos

La ciudad española ubicada en el norte de África atraviesa una nueva ola de ingresos irregulares desde Marruecos. La magnitud del episodio reavivó el recuerdo de la crisis de 2021.

Migrantes nadando desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta. Créditos: REUTERS Migrantes nadando desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta. Créditos: REUTERS
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Ceuta, es una ciudad española de apenas 85.000 habitantes que volvió a ocupar las portadas de los principales medios internacionales por una nueva crisis migratoria. Mientras en Europa las autoridades intentan responder a la llegada masiva de personas desde Marruecos.

Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 4 horas, el término "Ceuta" registró un fuerte crecimiento en el interés de búsqueda, con un pico que alcanzó el valor máximo de popularidad dentro del período analizado.

La herramienta de Google mostró un comportamiento típico de las noticias de alto impacto: durante varias horas prácticamente no hubo consultas y, en pocos minutos, la palabra se transformó en tendencia.

Qué pasó en Ceuta y por qué la situación preocupa a Europa

Ceuta es una ciudad autónoma española situada en el norte de África. Aunque pertenece a España y forma parte de la Unión Europea, comparte una frontera terrestre con Marruecos, una característica que la convierte desde hace años en uno de los principales puntos de presión migratoria del continente.

Durante los últimos días, la ciudad volvió a enfrentar una llegada extraordinaria de migrantes. Muchas personas intentaron ingresar a territorio español bordeando el espigón fronterizo o directamente nadando desde las costas marroquíes.

FILE PHOTO: A view shows migrants reaching a police boat, while other group of migrants swim in the background, as at least 54 children and about 30 adults swam from Morocco to Spain's North African enclave of Ceuta, in Ceuta, Spain July 25, 2025, in this screengrab obtained from a video. FARO TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SPAIN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SPAIN/File PhotoMigrantes llegando a una embarcación policial. Créditos: REUTERS

Las imágenes difundidas por distintos medios internacionales mostraron a hombres, mujeres y menores alcanzando la costa mientras equipos de rescate, Guardia Civil y Cruz Roja desplegaban un amplio operativo para asistirlos.

La magnitud del fenómeno llevó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a reclamar al Gobierno español que declare una situación de emergencia nacional para coordinar una respuesta extraordinaria.

google trendsGoogle Trends detectó un crecimiento tan marcado en las búsquedas realizadas desde Argentina.

Según las autoridades locales, los centros de recepción de migrantes se encuentran saturados y la infraestructura disponible resulta insuficiente para responder al ritmo de llegadas registrado en los últimos días.

El episodio recuerda inevitablemente a la crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas ingresaron a Ceuta en apenas dos días. Aunque el contexto político es diferente, las imágenes de personas cruzando el mar volvieron a colocar a la ciudad en el centro del debate migratorio europeo.

A Moroccan boy cries as he swims using bottles as floaters, near the fence between the Spanish-Moroccan border, after thousands of migrants swam across the border, in Ceuta, Spain, May 19, 2021. The boy attracted international media attention as he floated in a dark T-shirt with the bottles under his clothes and attached to his arms, crying as he reached the beach only to be led away by soldiers. "He didn't want to go back, he didn't have any family in Morocco, he didn't care if he died from cold; He preferred to die ... than go back to Morocco," soldier Rachid Mohamed al Messaoui said. "I never heard that from someone so young." REUTERS/Jon Nazca/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "GLOBAL POY" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS POY" FOR ALL BEST OF 2021 PACKAGES.Un niño marroquí llora mientras nada utilizando botellas como flotadores Créditos: REUTERS/Jon Nazca/File Photo

Otro dato que preocupa a las organizaciones humanitarias es el costo humano de estos cruces. Diversos informes indican que decenas de personas murieron este año intentando llegar a la costa ceutí, una de las rutas migratorias más peligrosas del Mediterráneo occidental.

Interes por el tema

Este contexto ayuda a explicar por qué Google Trends detectó un crecimiento tan marcado en las búsquedas realizadas desde Argentina. Cuando un tema internacional alcanza una gran cobertura mediática, es habitual que los usuarios busquen rápidamente información para comprender el contexto.

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En este caso el aumento del interés coincidió con la difusión de imágenes que mostraban a cientos de migrantes ingresando por el mar y con los pedidos de las autoridades españolas para reforzar los recursos destinados al control fronterizo y la asistencia humanitaria.

Pero hay otro elemento que explica el interés: muchas personas desconocen que Ceuta pertenece a España pese a estar ubicada en África, una particularidad geográfica que genera sorpresa y motiva nuevas consultas.

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