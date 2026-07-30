Situación que preocupa

Qué pasa en Ceuta: la nueva crisis migratoria que vuelve a poner bajo presión la frontera entre España y Marruecos

La ciudad española ubicada en el norte de África atraviesa una nueva ola de ingresos irregulares desde Marruecos. La magnitud del episodio reavivó el recuerdo de la crisis de 2021.