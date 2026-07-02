De la Cámara Electoral

Un fallo rechaza que el Ejecutivo nacional sea quien decida sobre ciudadanía

El tribunal declaró nulo el DNU que transfería a la Dirección de Migraciones esa facultad judicial. Sostuvo que la cuestión involucra el derecho al voto, y por lo tanto afecta la materia electoral, que por la Constitución está vedada al Presidente.