El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se trasladó este jueves a la ciudad autónoma de Ceuta para encabezar el seguimiento de la crisis generada por el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, una situación que llevó al Ejecutivo a reforzar la seguridad en la frontera con el despliegue de efectivos militares.
Sánchez visitó Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes y prometió restablecer el control fronterizo
El presidente del Gobierno español viajó de urgencia a Ceuta luego del ingreso masivo de migrantes desde Marruecos. Durante una conferencia de prensa, calificó la situación como un "ataque a la integridad territorial de España" y aseguró que el Estado utilizará "todos los recursos" para garantizar la seguridad y recuperar el control de la frontera.
Según las estimaciones oficiales, unas 40.000 personas lograron atravesar las vallas fronterizas que separan el enclave español del territorio marroquí, provocando una emergencia que puso al límite la capacidad operativa de las autoridades locales.
Durante su visita, Sánchez mantuvo reuniones con los comités de crisis y recorrió la zona afectada antes de ofrecer una conferencia de prensa.
"Un ataque a la integridad territorial de España"
En su mensaje, el mandatario expresó el respaldo del Gobierno nacional a las autoridades y a los habitantes de Ceuta, quienes atraviesan horas de incertidumbre tras el episodio.
"El Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta y comprendemos la angustia que están viviendo sus ciudadanos", afirmó.
Sánchez elevó además el tono político de sus declaraciones al considerar que lo ocurrido representa una vulneración de la soberanía española.
"Ceuta es una ciudad española y lo sucedido merece nuestro más enérgico reproche", sostuvo, al tiempo que calificó el ingreso masivo de migrantes como un "ataque a la integridad territorial de España".
El Gobierno promete recuperar el control
El jefe del Ejecutivo aseguró que el Estado actuará con todos los instrumentos disponibles para restablecer la normalidad en la ciudad autónoma.
"Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y preservar la convivencia", manifestó.
La crisis migratoria se produce en un contexto de fuerte tensión en la frontera entre España y Marruecos y obligó al Gobierno español a reforzar los controles con apoyo del Ejército y de las fuerzas de seguridad.
Mientras continúan las tareas para contener la situación, las autoridades españolas mantienen activos los comités de emergencia y coordinan las acciones destinadas a recuperar el control fronterizo y atender las consecuencias humanitarias derivadas del ingreso masivo de personas.