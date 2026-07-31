España

Sánchez visitó Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes y prometió restablecer el control fronterizo

El presidente del Gobierno español viajó de urgencia a Ceuta luego del ingreso masivo de migrantes desde Marruecos. Durante una conferencia de prensa, calificó la situación como un "ataque a la integridad territorial de España" y aseguró que el Estado utilizará "todos los recursos" para garantizar la seguridad y recuperar el control de la frontera.