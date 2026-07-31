El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó este viernes un nuevo episodio en el Golfo Pérsico. El Ejército iraní aseguró que lanzó durante la noche del jueves un ataque con drones contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en la base aérea Ahmed Al Jaber, en Kuwait, en respuesta a la última oleada de ataques estadounidenses contra territorio iraní.
Irán atacó con drones una base de Estados Unidos en Kuwait en respuesta a los últimos bombardeos
El Ejército iraní afirmó que lanzó un ataque contra instalaciones militares estadounidenses en la base aérea Ahmed Al Jaber, en Kuwait. Según Teherán, fueron alcanzados hangares, sistemas de comunicación satelital y depósitos de equipamiento.
La información fue difundida por las autoridades militares de Irán a través de un comunicado citado por la agencia semioficial Tasnim. Según esa versión, los objetivos fueron instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses dentro de la base, entre ellas hangares para aviones de combate, sistemas de comunicación satelital y depósitos de equipamiento.
Qué se sabe del ataque iraní contra la base estadounidense
La base Ahmed Al Jaber se encuentra en Kuwait y alberga fuerzas estadounidenses. De acuerdo con el Ejército iraní, se trata de un punto utilizado por Estados Unidos para operaciones de vigilancia aérea y como centro de apoyo logístico en la región.
Teherán presentó el ataque como una represalia por los bombardeos estadounidenses realizados durante las últimas horas sobre distintos puntos de Irán. Entre los episodios mencionados por las autoridades iraníes figura un ataque contra una vivienda en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, que dejó al menos tres personas muertas y dos heridas, según la información difundida por Al Jazeera.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, también se refirió al enfrentamiento y sostuvo que Estados Unidos deberá responder por sus acciones militares. Sus declaraciones fueron difundidas en redes sociales después de los ataques.
Por el momento, no existe una evaluación independiente sobre el alcance de los daños provocados dentro de la base Ahmed Al Jaber. Tampoco se conocían inicialmente víctimas estadounidenses como consecuencia directa del ataque.
Al Jazeera señaló que Estados Unidos todavía no había emitido una respuesta oficial sobre el ataque iraní y que no estaban confirmados los daños ni el número de posibles víctimas. Anadolu también informó que ni Washington ni Kuwait habían ofrecido inicialmente una respuesta específica sobre las instalaciones estadounidenses presuntamente alcanzadas.
En paralelo, el Ministerio de Defensa de Kuwait informó que sus fuerzas habían detectado y destruido drones considerados hostiles que ingresaron en el espacio aéreo del país y que tenían como objetivo instalaciones militares y estratégicas.
El episodio vuelve a colocar a Kuwait en el centro de la escalada regional. El país mantiene una estrecha relación militar con Estados Unidos y alberga importantes instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.
La escalada se extiende por Medio Oriente
El ataque contra la base de Kuwait se produjo después de una nueva serie de operaciones militares estadounidenses contra Irán. Según el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche del miércoles decenas de objetivos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní.
Los ataques alcanzaron distintos puntos del territorio iraní. En la isla de Qeshm, tres personas murieron luego de que un edificio residencial fuera alcanzado, según el reporte de Al Jazeera. También se registraron explosiones en las provincias de Fars, Bushehr, Khuzestan y Hormozgan, además de la isla de Kish.
La respuesta iraní no se limitó a Kuwait. Durante las últimas horas también se registraron lanzamientos de misiles hacia Jordania, donde las fuerzas de defensa afirmaron haber interceptado cinco proyectiles iraníes dirigidos contra su territorio.
El conflicto también alcanzó otros puntos de la región. En Egipto, las autoridades confirmaron que un incendio registrado en el puerto de Damietta fue provocado por un dron, aunque hasta el momento ningún país o grupo se atribuyó el ataque. Reuters, citado por Al Jazeera, informó que el dron habría impactado contra un buque de almacenamiento de gas perteneciente a una empresa estadounidense y que el fuego posteriormente se extendió a otra embarcación. Irán negó haber participado en ese episodio.
En Irak, Estados Unidos y Arabia Saudita también realizaron ataques contra grupos respaldados por Irán. Washington y Riad sostienen que organizaciones vinculadas a Teherán participaron en ataques recientes contra instalaciones petroleras sauditas.
La expansión geográfica del conflicto genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre las rutas marítimas y el suministro energético. Los hutíes, aliados de Irán, anunciaron además acciones contra el transporte marítimo en el mar Rojo, mientras Arabia Saudita anunció la creación de una coalición marítima internacional destinada a proteger las rutas comerciales y energéticas.
En este contexto, el ataque contra la base estadounidense en Kuwait representa un nuevo capítulo dentro de una confrontación que ya involucra a varios países de Medio Oriente. La principal incógnita ahora pasa por la respuesta de Washington y por si el intercambio de ataques continuará ampliándose a instalaciones militares y estratégicas de otros países de la región.
Por el momento, Irán reivindicó la operación y Kuwait confirmó la interceptación de drones, pero el alcance de los daños en la base estadounidense Ahmed Al Jaber todavía no fue establecido de manera independiente.