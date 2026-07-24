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Trump planteó una salida militar o un acuerdo para terminar el conflicto con Teherán

El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones con Irán continúan tras 13 noches consecutivas de ataques. También advirtió que podría aumentar la intensidad de la ofensiva.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantiene abiertas las vías militar y diplomática. Foto: ReutersDonald Trump afirmó que Estados Unidos mantiene abiertas las vías militar y diplomática. Foto: Reuters
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Donald Trump afirmó este viernes que la guerra con Irán podría terminar mediante la continuidad de las operaciones militares o a través de un acuerdo diplomático. El presidente estadounidense aseguró que ambas alternativas permanecen abiertas.

“Hay una salida militar, en la que simplemente seguimos adelante como lo estamos haciendo, e incluso podemos aumentar la intensidad”, declaró ante periodistas en la Oficina Oval.

La alternativa diplomática

Trump señaló que existe otra opción, a la que definió como una estrategia “más inteligente”: alcanzar un entendimiento con el gobierno iraní.

Make-up covers the back of the right hand of U.S. President Donald Trump, as he makes an announcement on American nuclear innovation in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., July 24, 2026. REUTERS/Evelyn HocksteinWashington completó 13 noches consecutivas de ataques contra objetivos ubicados en Irán. Foto: Reuters

“Ellos quieren llegar a un acuerdo. Simplemente no creo que estén preparados todavía, pero sí quieren llegar a un acuerdo”, sostuvo el mandatario, según declaraciones reproducidas por CNN.

Las conversaciones continúan después de la decimotercera noche consecutiva de ataques estadounidenses contra objetivos en territorio iraní.

Negociaciones en marcha

El jefe de la Casa Blanca aseguró que Teherán adoptó una posición más seria con el paso de los días, aunque evitó anticipar un resultado.

“Creo que están siendo, por mucho, los más serios que hemos visto hasta ahora. Pero eso no significa que vayamos a lograrlo”, expresó.

FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Marco Rubio and Vice President JD Vance attend a meeting between U.S. President Donald Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., October 7, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File PhotoJ. D. Vance y Marco Rubio participan de las negociaciones impulsadas por la Casa Blanca. Foto: Reuters

Trump indicó que el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio participan en los contactos con representantes iraníes.

Sin plazos para el acuerdo

El presidente afirmó que no tiene apuro por cerrar una negociación antes de las elecciones legislativas de noviembre.

“Tenemos que hacerlo bien”, respondió al ser consultado sobre los tiempos de las tratativas.

La administración estadounidense mantiene las operaciones militares mientras continúa el intercambio diplomático con Irán, sin una fecha anunciada para una nueva instancia formal de negociación.

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