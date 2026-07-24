Qué abarca el nuevo esquema

En su guerra comercial, Trump deja a la Argentina con el arancel más bajo

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a productos de más de 60 países bajo una herramienta distinta a la anulada previamente por la Corte Suprema. La Argentina quedó alcanzada por la menor tasa adicional del 10%, conserva las exenciones para 1.675 productos, pero el acero y el aluminio seguirán pagando un gravamen del 50%.