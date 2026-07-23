El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su gobierno continuará negociando con Estados Unidos pese a la entrada en vigor de un arancel adicional del 25% sobre productos brasileños y sostuvo que el país debe avanzar en la búsqueda de nuevos mercados para sostener sus exportaciones.
Lula aseguró que seguirá negociando con Estados Unidos, pero buscará abrir nuevos mercados
El presidente brasileño afirmó que su gobierno mantendrá abiertas las conversaciones con Washington pese a la entrada en vigencia de nuevos aranceles sobre productos de su país.
Las declaraciones fueron realizadas durante el lanzamiento de una nueva etapa del programa Brasil Soberano, que contempla líneas de financiamiento para empresas afectadas por las restricciones comerciales.
El mandatario brasileño sostuvo que Brasil seguirá participando de la mesa de diálogo con Washington y que su gobierno ya presentó documentos y propuestas para intentar avanzar en las negociaciones. Al mismo tiempo, planteó que las nuevas barreras comerciales pueden acelerar una estrategia de diversificación de los destinos de los productos brasileños.
La nueva etapa del conflicto comercial comenzó este miércoles, con la entrada en vigencia de la sobretasa del 25% aplicada por Estados Unidos a distintos productos provenientes de Brasil.
El gobierno de Donald Trump había anunciado la medida luego de una investigación en la que cuestionó determinadas prácticas comerciales brasileñas, mientras que Brasil rechazó los argumentos y consideró injustas las nuevas tarifas.
Lula busca mantener el diálogo
Durante el acto de presentación del programa Brasil Soberano, Lula insistió en que su administración no abandonará las conversaciones con Estados Unidos. El presidente recordó que Brasil fue quien propuso establecer una mesa de negociación y señaló que ya fueron enviados documentos y propuestas para tratar de encontrar una salida al conflicto.
La posición del gobierno brasileño combina así la continuidad del diálogo con una estrategia destinada a reducir la dependencia de determinados mercados. Lula sostuvo que el país no debe concentrarse exclusivamente en las ventas que pueda perder en Estados Unidos, sino que debe avanzar en la búsqueda de compradores alternativos.
En ese sentido, el mandatario planteó que las nuevas restricciones pueden convertirse en un incentivo para ampliar la presencia comercial de Brasil en otras regiones. La diversificación de mercados ya había sido señalada por el gobierno brasileño como una de las herramientas para enfrentar el escenario generado por las nuevas medidas arancelarias estadounidenses.
La estrategia también se vincula con los acuerdos comerciales que Brasil impulsa dentro del Mercosur y con otros socios internacionales. Entre las alternativas mencionadas en el debate comercial aparecen los acuerdos del bloque sudamericano con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Singapur, en un intento por ampliar las oportunidades para las empresas brasileñas.
El gobierno brasileño, además, busca evitar que el conflicto derive de inmediato en una escalada de represalias. En los últimos días, funcionarios de la administración de Lula habían planteado que la prioridad era mantener abierta la vía de negociación, mientras se analizaban las herramientas disponibles para responder a las medidas estadounidenses.
Un programa de financiamiento para los sectores afectados
En paralelo a las negociaciones internacionales, el gobierno brasileño anunció una nueva etapa del programa Brasil Soberano, que contempla 18.500 millones de reales, equivalentes a unos 3.649 millones de dólares, destinados a brindar apoyo financiero a empresas perjudicadas por las restricciones comerciales.
Los recursos podrán utilizarse para capital de trabajo, inversiones productivas, innovación tecnológica y apertura de nuevos mercados. El objetivo es ofrecer herramientas a las compañías que enfrenten dificultades para colocar sus productos en Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar la búsqueda de nuevos destinos para las exportaciones.
El programa contempla sectores como el acero, aluminio, automóviles, muebles, maquinaria, madera, papel, plástico, azúcar y calzado. También incluye actividades vinculadas con fertilizantes, minerales críticos, industrias química y farmacéutica, producción automotriz y fabricación de equipos electrónicos.
El anuncio se produjo en un momento de creciente tensión comercial entre Brasil y Estados Unidos. La sobretasa del 25% comenzó a aplicarse el 22 de julio y se suma a otras medidas adoptadas por Washington en el marco de su política comercial. Brasil cuestionó las razones utilizadas para justificar los aranceles y sostuvo que las medidas no se corresponden con la relación comercial entre ambos países.
Según información difundida por Reuters, el gobierno brasileño también analiza el impacto de las tarifas sobre sectores específicos y puso en marcha mecanismos de crédito para ayudar a las empresas a afrontar el nuevo escenario. Las autoridades de ambos países mantienen contactos, aunque todavía no existe una fecha definida para una nueva reunión de alto nivel.
En este contexto, Lula buscó transmitir que Brasil no abandonará la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Washington, pero que tampoco esperará una resolución del conflicto para avanzar en su política comercial. La apuesta oficial es sostener las negociaciones mientras se amplían los vínculos con otros compradores y se fortalecen las herramientas de apoyo a las empresas afectadas.
El escenario abre así una nueva etapa en la relación económica entre Brasil y Estados Unidos, marcada por la aplicación de aranceles, la continuidad de las conversaciones y el intento brasileño de diversificar sus exportaciones. Para el gobierno de Lula, la prioridad será sostener el diálogo sin dejar de avanzar en la búsqueda de nuevos mercados para los productos del país.