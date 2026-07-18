El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este viernes que responderá con una "guerra de la verdad" a las recientes medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos y afirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, "tendrá que aprender a usar el arma de la palabra" en lugar de recurrir a decisiones unilaterales.
Lula cruzó a Trump por los aranceles: "Tendrá que aprender a usar el arma de la palabra"
El mandatario brasileño reaccionó luego de que Estados Unidos anunciara aranceles del 25% sobre la mayoría de las importaciones provenientes de Brasil. Frente a esa decisión, aseguró que su Gobierno responderá por la vía diplomática y evalúa acciones legales para defender los intereses del país.
Las declaraciones fueron realizadas durante un acto público en Río de Janeiro, donde el jefe de Estado brasileño defendió el diálogo como vía para resolver las diferencias entre ambos países y cuestionó la imposición de nuevos aranceles sobre productos brasileños.
Defendió el diálogo frente a las tensiones
Durante su discurso, Lula sostuvo que Brasil responderá con argumentos e información para proteger los intereses nacionales y remarcó que su administración no aceptará presiones externas ni pondrá en riesgo la soberanía del país.
"Brasil no tiene ningún interés de hacer la guerra. Aquí somos gente de paz. La guerra que quiero hacer con él (Trump) es la guerra de la narrativa, es la guerra de la verdad", expresó el mandatario.
Asimismo, reiteró que su Gobierno continuará privilegiando una salida negociada al conflicto, aunque advirtió que Brasil cuenta con herramientas legales para responder si la situación lo requiere.
Los aranceles anunciados por Estados Unidos
Las declaraciones de Lula se conocieron luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la aplicación de nuevos aranceles del 25% sobre la mayoría de las importaciones provenientes de Brasil.
La administración estadounidense justificó la medida al señalar presuntas prácticas comerciales desleales y la falta de avances en las negociaciones bilaterales entre ambos países.
Brasil analiza medidas de respuesta
Frente a la decisión de Washington, el Gobierno brasileño rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos y confirmó que estudia posibles respuestas.
Entre las alternativas que evalúa se encuentran la aplicación de la Ley de Reciprocidad Comercial y la presentación de acciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).