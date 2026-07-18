Tensión comercial

Lula cruzó a Trump por los aranceles: "Tendrá que aprender a usar el arma de la palabra"

El mandatario brasileño reaccionó luego de que Estados Unidos anunciara aranceles del 25% sobre la mayoría de las importaciones provenientes de Brasil. Frente a esa decisión, aseguró que su Gobierno responderá por la vía diplomática y evalúa acciones legales para defender los intereses del país.