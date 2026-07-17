Ajuste migratorio

Estados Unidos limita las visas para estudiantes extranjeros e impone tope de permanencia

La administración de Donald Trump eliminó el histórico mecanismo de "duración del estatus", vigente desde 1978. A partir de ahora, los titulares de visas académicas F y J tendrán un tope máximo de estancia de cuatro años, lo que desató críticas en el sector educativo.