La Embajada de Estados Unidos compartió este viernes un comunicado en el cual se actualiza la condición de alerta establecida para la ciudad de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe.
Estados Unidos ya no considera a Rosario “zona específica de mayor riesgo”
El breve comunicado indica que la ciudad del sur de la provincia Santa Fe se mantiene en el nivel más bajo de aviso a viajeros que rige para todo el país. Qué dicen las precauciones estadounidenses para Argentina.
El Departamento de Estado de EE.UU. modificó su Alerta de Viaje para la Argentina, focalizada en suelo rosarino, anteriormente identificado como “zona específica de mayor riesgo”.
Desde la representación estadounidense aclararon que la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1, la cual indica que hay que “Tomar las precauciones habituales”.
“Se detalló además que la actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires, elimina a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) como zona específica de mayor riesgo”, compartió la Embajada en X.
Recomendaciones vigentes
Desde la Embajada de Estados Unidos se recomiendan a los ciudadanos estadounidenses los siguientes puntos:
- No oponga resistencia física ante cualquier intento de robo.
- Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) para recibir alertas y facilitar su localización en caso de emergencia.
- Revise el Informe de Seguridad por País para Argentina .
- Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para Argentina .
- Tanto si viajas por primera vez como si eres un viajero frecuente, utiliza la Lista de verificación para viajes internacionales .
- Le recomendamos encarecidamente que contrate un seguro de viaje antes de viajar. Consulte con su compañía de seguros sobre la asistencia en caso de evacuación, la cobertura médica y la cobertura por cancelación de viaje.
Comparativa regional
El Departamento de Estado estadounidense ofrece un mapa actualizado constantemente sobre la consideración de cada uno de los países reconocidos por el país.
La consideración de Argentina es de “Nivel 1 - Tome las precauciones normales”, comparable en el continente a Surinam y la Guyana Francesa. Paraguay se ubica también en Nivel 1, pero “Contiene áreas con mayor riesgo de seguridad”.
Otros países dentro del mismo status que el argentino son Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur, Portugal, Irlanda, Noruega o Finlandia.
Los vecinos Chile y Uruguay se ubican en “Nivel 2 - Extreme las precauciones”, mejor considerados que Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, dentro del “Nivel 2: Contiene áreas con mayor riesgo de seguridad”.
Guyana se ubica sólo en “Nivel 3 - Reconsiderar los viajes”, un poco por debajo del “Nivel 3: Contiene áreas con mayor riesgo de seguridad” que poseen Colombia y Venezuela.
Argentina posee mejor valoración España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía o China.
Cuál es el límite de cambio de divisas a la entrada y salida
El límite máximo de entrada es de 10,000 dólares o su equivalente en pesos argentinos. Esto incluye efectivo e instrumentos monetarios como joyas de oro y monedas. Para viajeros menores de 16 años, el límite es de $5,000 o su equivalente en pesos argentinos.
El límite máximo de salida es de 10,000 dólares o su equivalente en pesos argentinos. Esto incluye efectivo e instrumentos monetarios como joyas de oro y monedas. Para viajeros menores de 16 años, el límite es de $5,000 o su equivalente en pesos argentinos.
Otros consejos de la embajada de Estados Unidos
La embajada de Estados Unidos recibe muchos informes de pasaportes robados. Considere dejar su pasaporte y otros objetos de valor en la caja fuerte del hotel y llevar consigo una fotocopia de su pasaporte.
También recomienda adquirir un seguro médico de viaje. Además, prepararse para pagar por adelantado la atención médica y solicitar el reembolso del seguro médico.
“No se recomienda viajar a Argentina para la gestación subrogada”, agregan desde Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) y gestación subrogada.