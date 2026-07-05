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Se adjudicó la segunda etapa del tercer carril de la Autopista Santa Fe-Rosario

El Gobierno santafesino avanzó con la adjudicación de una nueva etapa de la obra entre San Lorenzo y Timbúes. El proyecto ampliará a más de 34 kilómetros el tercer carril en el principal corredor hacia los puertos del Gran Rosario.

La obra permitirá ampliar a más de 34 kilómetros el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe. Crédito: GSFLa obra permitirá ampliar a más de 34 kilómetros el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe. Crédito: GSF
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El Gobierno de Santa Fe adjudicó la segunda etapa del tercer carril de la Autopista Santa Fe–Rosario "Brigadier Estanislao López", una obra considerada estratégica para mejorar la circulación en el principal corredor logístico del Gran Rosario. Los trabajos abarcarán 17,5 kilómetros entre el acceso a San Lorenzo y el Desvío Giardino, en Timbúes.

Con esta intervención, la Provincia completará más de 34 kilómetros continuos de ampliación sobre la autopista, fortaleciendo el acceso al complejo portuario por donde sale alrededor del 80 % de las exportaciones de granos del país.

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Una obra clave para la logística

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia del proyecto para la infraestructura santafesina. "Esta es la obra vial más importante del Gran Rosario y una de las más significativas de toda la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro", afirmó.

Además, sostuvo que la ampliación permitirá "conectar de manera fluida el corredor de exportación más importante de la Argentina, con una autopista moderna y adaptada a las necesidades actuales".

La obra permitirá ampliar a más de 34 kilómetros el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe.La obra permitirá ampliar a más de 34 kilómetros el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe. Crédito: GSF

El tramo que será intervenido

La nueva etapa contempla la construcción y pavimentación del tercer carril entre el kilómetro 16,2, a la altura del acceso a San Lorenzo centro, y el kilómetro 33,75, en el acceso al Desvío Giardino, camino a los puertos de Timbúes.

Tras el proceso licitatorio, que recibió nueve ofertas, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar la obra a la empresa Luis Losi S.A., cuya propuesta fue considerada la más conveniente desde el punto de vista técnico y económico.

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Financiamiento internacional

La inversión ronda los 70.000 millones de pesos y será financiada mediante un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobado en el marco del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

La obra permitirá ampliar a más de 34 kilómetros el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe.La obra permitirá ampliar a más de 34 kilómetros el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe.

El crédito contempla un plazo de amortización de 18 años y una tasa de interés del 5,8 %, condiciones que, según la Provincia, permiten ejecutar una obra de gran escala sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

La primera etapa del tercer carril, entre Rosario y el acceso a San Lorenzo, fue inaugurada en febrero de este año. Con la ejecución de esta segunda fase, el corredor contará con tres carriles por sentido en más de 34 kilómetros continuos.

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