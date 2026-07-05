Infraestructura vial

Se adjudicó la segunda etapa del tercer carril de la Autopista Santa Fe-Rosario

El Gobierno santafesino avanzó con la adjudicación de una nueva etapa de la obra entre San Lorenzo y Timbúes. El proyecto ampliará a más de 34 kilómetros el tercer carril en el principal corredor hacia los puertos del Gran Rosario.