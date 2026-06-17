En Timbúes

Desvío Giardino: avanza la reubicación de líneas de alta tensión y la primera etapa alcanza el 90 % de ejecución

Los trabajos son llevados adelante por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se desarrollan en tres sectores: la zona del futuro puente y cruce ferroviario sobre la Ruta Nacional N.º 11, el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N.º 91 y la Autopista Rosario-Santa Fe, y el sector ubicado entre el río Carcarañá y Timbúes.