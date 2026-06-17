La obra del Desvío Giardino continúa avanzando en el área portuaria del Gran Rosario con la ejecución de uno de sus frentes más complejos: la reubicación de líneas aéreas de alta tensión que interfieren con el nuevo trazado vial.
Desvío Giardino: avanza la reubicación de líneas de alta tensión y la primera etapa alcanza el 90 % de ejecución
Los trabajos son llevados adelante por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se desarrollan en tres sectores: la zona del futuro puente y cruce ferroviario sobre la Ruta Nacional N.º 11, el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N.º 91 y la Autopista Rosario-Santa Fe, y el sector ubicado entre el río Carcarañá y Timbúes.
Los trabajos son llevados adelante por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se desarrollan en tres sectores: la zona del futuro puente y cruce ferroviario sobre la Ruta Nacional N.º 11, el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N.º 91 y la Autopista Rosario-Santa Fe, y el sector ubicado entre el río Carcarañá y Timbúes.
Las tareas contemplan el levantamiento, traslado y soterramiento de líneas eléctricas para adecuarlas a las normativas de seguridad vial y permitir la continuidad de las obras de infraestructura previstas en el proyecto.
La primera etapa registra un 90 % de avance
Según informaron desde Vialidad Provincial, la primera etapa de la obra presenta un avance cercano al 90 %. Esta fase incluye la pavimentación de 6.100 metros del desvío que conecta la Ruta Provincial N.º 91 con la Autopista Rosario-Santa Fe y la calle Cacique Mangoré, atravesando sectores de los departamentos Iriondo y San Lorenzo.
Actualmente, el hormigonado de la calzada se encuentra prácticamente finalizado y continúan las tareas en las ramas de conexión con la autopista.
Además, avanzan las obras del nuevo puente de 140 metros de longitud, la construcción de una rotonda de distribución del tránsito y la ejecución de la superestructura del puente sobre el río Carcarañá. Una vez completada la reubicación de las líneas eléctricas, podrán finalizarse el puente ferroviario y los sectores de hormigón pendientes.
Esta etapa está a cargo de la empresa Vial Agro S.A. y cuenta con una inversión superior a los 40.000 millones de pesos.
Reubicación eléctrica y segunda etapa
La finalización de la reubicación de las líneas eléctricas está prevista para septiembre. Esta intervención permitirá avanzar con dos de las estructuras más importantes del proyecto: el puente sobre la Ruta Nacional N.º 11 y el cruce ferroviario.
Ambas obras forman parte de la segunda etapa del Desvío Giardino, ya licitada, que contempla una inversión superior a los 65.000 millones de pesos.
Entre los trabajos previstos se incluyen la repavimentación de 11 kilómetros del acceso directo a Timbúes, la construcción de dos rotondas de gran diámetro, la pavimentación de la circunvalación de Serodino con nuevas rotondas para ordenar el tránsito pesado hacia los puertos, mejoras viales en Totoras y la ejecución de obras complementarias vinculadas a la primera etapa.
Una obra clave para la logística portuaria
El Desvío Giardino forma parte del esquema de infraestructura vial destinado a optimizar el acceso al complejo portuario del Gran Rosario, por donde se moviliza gran parte de las exportaciones agroindustriales del país.
El proyecto busca reducir la circulación de camiones dentro de las áreas urbanas, mejorar la seguridad vial y agilizar los tiempos de traslado del transporte de cargas hacia las terminales portuarias.
La iniciativa se integra a otras obras de infraestructura regional, entre ellas la ampliación de la Autopista Rosario-Santa Fe y los trabajos previstos sobre la Ruta Provincial N.º 25, en el denominado Camino de la Cremería, orientados a fortalecer la conectividad y la logística del corredor exportador santafesino.