La localidad de Matilde atraviesa una etapa de importantes inversiones en infraestructura, patrimonio y desarrollo urbano. Con obras que apuntan tanto a preservar la identidad histórica del pueblo como a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la gestión comunal avanza en distintos frentes que prometen transformar la fisonomía de la localidad.
Matilde: recuperaron el histórico campanario de la capilla Cristo Crucificado
El presidente comunal Lucas Saldaño repasó en diálogo con El Litoral los principales proyectos que se ejecutan en la localidad. Destacó la recuperación patrimonial de la capilla Cristo Crucificado, la remodelación integral del Boulevard San Martín y la próxima entrega de cinco viviendas para familias de la comunidad.
Así lo expresó a El Litoral el presidente comunal, Lucas Saldaño, quien destacó los avances logrados en la restauración del campanario de la capilla Cristo Crucificado, la ejecución de una ambiciosa obra de remodelación del boulevard principal y la inminente entrega de nuevas viviendas.
Recuperación patrimonial: una nueva vida para el campanario de la capilla
Uno de los trabajos más significativos realizados en los últimos meses fue la reconstrucción del campanario de la capilla Cristo Crucificado, una intervención que permitió preservar uno de los edificios más emblemáticos de la comunidad.
Saldaño explicó que la problemática comenzó hace aproximadamente dos años, cuando se detectaron graves daños estructurales en la antigua torre.
"La comisión de la capilla observó problemas de corrosión en el campanario y, tras la evaluación técnica realizada por la arquitecta de la comuna, se determinó que era necesario retirarlo porque existía riesgo de derrumbe", señaló.
A partir de ese diagnóstico comenzaron las gestiones para financiar una nueva estructura. La iniciativa fue presentada a través del Programa Brigadier del Gobierno Provincial, aunque previamente fue necesario obtener la autorización correspondiente del Arzobispado para intervenir el edificio religioso.
Luego de completar los trámites administrativos y recibir los fondos, la obra pudo ejecutarse en un plazo cercano a los dos meses.
Los trabajos incluyeron la demolición de la antigua base, la construcción de nuevas fundaciones, columnas y vigas de hormigón armado, además de toda la mampostería necesaria para garantizar la estabilidad de la nueva torre.
"También se realizaron refuerzos estructurales para asegurar que la nueva construcción tenga la resistencia necesaria y evitar problemas futuros", indicó el mandatario.
Según explicó Saldaño, el deterioro de la estructura original se produjo porque estaba compuesta por una estructura metálica revestida. Con el paso del tiempo, las filtraciones de agua provocaron corrosión interna y debilitaron progresivamente el campanario.
La intervención representa una importante acción de preservación patrimonial para una capilla que forma parte de la historia y la identidad de Matilde.
Un boulevard que dejará de ser un corredor degradado
Otra de las obras emblemáticas que se encuentra en marcha es la transformación integral del Boulevard San Martín, un proyecto largamente esperado por los vecinos.
Saldaño recordó que Matilde cuenta con dos bulevares que constituyen espacios identitarios dentro del entramado urbano, pero que con el paso de los años fueron perdiendo funcionalidad.
"Hoy no funcionaban como un verdadero boulevard. Eran corredores degradados que nos generaban problemas de circulación, de drenaje y también cuestiones vinculadas a la seguridad y la iluminación", explicó.
Inicialmente, la comuna había evaluado afrontar la obra con recursos propios, aunque la magnitud del proyecto superaba ampliamente las posibilidades presupuestarias locales.
Gracias al acceso a programas provinciales como Obras Menores y Obras Urbanas, la gestión logró obtener los recursos necesarios para concretar la intervención.
Actualmente se encuentran ejecutándose las primeras cuadras y ya fue adjudicada la siguiente etapa, lo que permitirá acelerar significativamente los tiempos de obra.
La remodelación contempla aproximadamente 520 metros lineales de boulevard, con canteros centrales de más de seis metros de ancho, calles de circulación en ambos sentidos, nueva iluminación, infraestructura de agua potable y un moderno sistema de riego.
Un parque lineal para el disfrute de vecinos y visitantes
El proyecto busca convertir el boulevard en un gran parque lineal que combine funcionalidad, recreación y accesibilidad.
Entre las novedades se destacan la instalación de bebederos para quienes realicen actividades deportivas y la reorganización de los espacios de estacionamiento en función de las necesidades de cada sector.
"Queremos que sea un espacio para disfrutar, caminar, correr y encontrarse. También buscamos mejorar la circulación y la accesibilidad en los puntos donde se realizan eventos o donde existe mayor movimiento de personas", explicó Saldaño.
El diseño contempla sectores más amplios en las inmediaciones del salón comunal para facilitar la realización de actividades masivas, mientras que en áreas cercanas a atractivos locales como el Molino Matilde y el Museo del Trigo al Pan los espacios serán más reducidos y adaptados al uso cotidiano.
Si los plazos previstos se cumplen, la comuna estima que entre los meses de septiembre y octubre estará finalizado cerca del 90% del Boulevard San Martín.
Viviendas: cinco familias se preparan para recibir su hogar
Otro de los anuncios importantes realizados por el presidente comunal tiene que ver con la próxima entrega de cinco viviendas construidas a través de programas habitacionales.
Actualmente se están completando los últimos detalles de obra, entre ellos la colocación de rejas en los patios traseros y las conexiones eléctricas definitivas, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía.
"Hay mucha expectativa en el pueblo porque ya estamos en la etapa final. La entrega debería concretarse durante este mes", afirmó.
Las viviendas fueron adjudicadas mediante un sorteo público realizado meses atrás, del cual surgieron las familias titulares y suplentes que participarán del programa.
La comuna ya gestiona una segunda etapa
Más allá de la próxima entrega, la gestión comunal ya trabaja para ampliar la oferta habitacional.
Saldaño recordó que originalmente se donaron diez lotes para el desarrollo del programa y que esta primera etapa contempla únicamente cinco viviendas.
Por ese motivo, la comuna continúa gestionando financiamiento para avanzar con la construcción de las cinco unidades restantes.
"Sabemos que el contexto económico es complejo, pero desde la comuna vamos a seguir realizando todas las gestiones posibles para traer más oportunidades y más obras para Matilde", aseguró.
Con proyectos que abarcan desde la preservación del patrimonio histórico hasta la generación de infraestructura urbana y soluciones habitacionales, Matilde continúa consolidando una agenda de crecimiento que busca responder a las necesidades actuales de la comunidad sin perder de vista su identidad y su historia.