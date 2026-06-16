Patrimonio local

Matilde: recuperaron el histórico campanario de la capilla Cristo Crucificado

El presidente comunal Lucas Saldaño repasó en diálogo con El Litoral los principales proyectos que se ejecutan en la localidad. Destacó la recuperación patrimonial de la capilla Cristo Crucificado, la remodelación integral del Boulevard San Martín y la próxima entrega de cinco viviendas para familias de la comunidad.