Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Rutas de la provincia de Santa Fe
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan las modificaciones en la circulación por el inicio de las obras del nuevo puente. En la cabecera santafesina quedó habilitado un desvío hacia Santo Tomé a la altura del distribuidor de CILSA.
Como consecuencia, la mano que ingresa a la ciudad de Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros, por lo que se solicita extremar las medidas de seguridad y prever demoras. Como alternativa, se recomienda utilizar la autopista Rosario-Santa Fe.
Ruta Nacional 11
Siguen los trabajos de mejora en Puerto General San Martín, entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas.
Las tareas se desarrollan de 8 a 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizado ese horario, el tránsito se normaliza.
La circulación está organizada de la siguiente manera:
Sentido sur: habilitado para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Sentido norte: solo para vehículos livianos y transporte público. Los camiones deben desviarse por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.
Obras en rutas provinciales
También continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos de la provincia, por lo que se recomienda respetar la señalización y reducir la velocidad en las zonas intervenidas.
Agencia de Seguridad Vial
Las rutas de todo el territorio provincial se presentan con visibilidad reducida por bancos de nieblas y neblinas.
Autopista Rosario -Santa Fe
En el KM 16 a KM 17, altura de San Lorenzo. Presencia de humo, se recomienda extrema precaución en la zona, visibilidad muy reducida.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno ( Obras de ASSA.)
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 07.30 por 15 días) Obras de ASSA.
Junín entre San Martín y San Jerónimo (14.00 -18.00) Obras de ASSA
PUENTE COLGANTE ( 09.00 - 16.00) Obra municipal recambio de luminarias- PASO PEATONAL HABILITADO
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa -tiempo estimado 20 días)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.