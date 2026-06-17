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En Vivo Miércoles 17 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:00 / Mié. 17.06.2026

Rutas de la provincia de Santa Fe

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Continúan las modificaciones en la circulación por el inicio de las obras del nuevo puente. En la cabecera santafesina quedó habilitado un desvío hacia Santo Tomé a la altura del distribuidor de CILSA.

Como consecuencia, la mano que ingresa a la ciudad de Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros, por lo que se solicita extremar las medidas de seguridad y prever demoras. Como alternativa, se recomienda utilizar la autopista Rosario-Santa Fe.

Ruta Nacional 11

Siguen los trabajos de mejora en Puerto General San Martín, entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas.

Las tareas se desarrollan de 8 a 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizado ese horario, el tránsito se normaliza.

La circulación está organizada de la siguiente manera:

Sentido sur: habilitado para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.

Sentido norte: solo para vehículos livianos y transporte público. Los camiones deben desviarse por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Obras en rutas provinciales

También continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos de la provincia, por lo que se recomienda respetar la señalización y reducir la velocidad en las zonas intervenidas.

08:00 / Mié. 17.06.2026

Agencia de Seguridad Vial

Las rutas de todo el territorio provincial se presentan con visibilidad reducida por bancos de nieblas y neblinas.

07:08 / Mié. 17.06.2026

Autopista Rosario -Santa Fe

En el KM 16 a KM 17, altura de San Lorenzo. Presencia de humo, se recomienda extrema precaución en la zona, visibilidad muy reducida.

06:52 / Mié. 17.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno ( Obras de ASSA.)

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 07.30 por 15 días) Obras de ASSA.

Junín entre San Martín y San Jerónimo (14.00 -18.00) Obras de ASSA

PUENTE COLGANTE ( 09.00 - 16.00) Obra municipal recambio de luminarias- PASO PEATONAL HABILITADO

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa -tiempo estimado 20 días)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)

06:52 / Mié. 17.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)

06:51 / Mié. 17.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

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