En tres días

El fin de semana largo dejó más de $570 millones en Santa Fe y reafirma el perfil como destino de escapadas

La ciudad recibió visitantes de ocho provincias y del interior santafesino. Más de 65 mil personas disfrutaron de la agenda de eventos y espacios públicos durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.