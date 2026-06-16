El fin de semana largo por el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes dejó un saldo positivo para la actividad turística y comercial de la ciudad de Santa Fe. Según datos relevados por la Subsecretaría de Turismo municipal, el movimiento de visitantes generó un impacto económico superior a los 570 millones de pesos y movilizó a más de 65.000 personas que participaron de la agenda cultural, deportiva y recreativa desarrollada durante los tres días.
El fin de semana largo dejó más de $570 millones en Santa Fe y reafirma el perfil como destino de escapadas
La ciudad recibió visitantes de ocho provincias y del interior santafesino. Más de 65 mil personas disfrutaron de la agenda de eventos y espacios públicos durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
El gasto turístico total fue estimado en $570.470.000. De ese monto, $74.654.000 correspondieron al alojamiento, $288.480.000 a consumos gastronómicos y $207.336.000 a actividades de entretenimiento, espectáculos y propuestas recreativas.
Los registros obtenidos en los Centros de Información Turística (CIT) muestran que siete de cada diez personas que realizaron consultas fueron turistas y que el 62,5% eligió visitar la ciudad en familia. En cuanto a la procedencia, se destacó la llegada de visitantes desde distintos puntos del interior santafesino, especialmente Rosario, Rafaela y San Justo, además de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
La ocupación hotelera promedio alcanzó el 63%, mientras que la estadía media fue de 2,6 noches, indicadores que ratifican una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: Santa Fe se posiciona principalmente como un destino de escapadas cortas y turismo de cercanía.
"Hemos posicionado a la ciudad en una importante región de influencia, que nos elige para combinar escapadas en familia y disfrutar de una nutrida agenda que combina propuestas y eventos tanto públicos como privados", destacó el subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica.
Una agenda que atrajo a miles
La programación del fin de semana fue uno de los principales motores de la convocatoria. El municipio relevó más de 30 actividades entre propuestas públicas y privadas que reunieron a más de 65.000 personas.
Entre los eventos más destacados figuraron el recital de Los Auténticos Decadentes, un festival de boxeo, la programación especial del Teatro Luz y Fuerza, las funciones de Cirque XXI, la Feria Gulalá, propuestas cinematográficas y una fiesta electrónica, entre otras actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
La combinación de espectáculos masivos, actividades culturales y opciones gastronómicas permitió sostener un importante movimiento en hoteles, bares, restaurantes y comercios vinculados al turismo.
Un destino de cercanía que gana terreno
Los datos del último fin de semana largo reflejan el perfil turístico que Santa Fe viene construyendo en los últimos años. A diferencia de otros destinos tradicionales de vacaciones extensas, la capital provincial se ha consolidado como una alternativa para viajes breves de dos o tres noches, impulsados por visitantes de un radio regional de hasta 500 kilómetros.
La costanera, el corredor ribereño, el Puente Colgante, los paseos gastronómicos, los espacios culturales, los eventos deportivos y la posibilidad de combinar naturaleza urbana con actividades recreativas constituyen algunos de los principales atractivos que destacan quienes llegan a la ciudad.
A ello se suma una estrategia sostenida de promoción de eventos, congresos, encuentros deportivos y espectáculos que permiten mantener un flujo de visitantes durante distintos momentos del año, más allá de la temporada estival.
Antecedentes favorables
El resultado registrado durante el feriado de Güemes se suma a una serie de balances positivos observados en otros fines de semana largos recientes. En los últimos años, las autoridades municipales destacaron reiteradamente niveles de ocupación hotelera superiores al 60% durante feriados nacionales y eventos de convocatoria masiva, acompañados por un crecimiento del gasto en gastronomía y actividades recreativas.
Particularmente, los fines de semana asociados a eventos deportivos nacionales, recitales y encuentros culturales han mostrado una importante capacidad de atracción de visitantes provenientes de Rosario, Córdoba, Entre Ríos y el Área Metropolitana de Buenos Aires, consolidando a Santa Fe como uno de los principales destinos urbanos del Litoral argentino para el turismo de proximidad.
El último feriado vuelve a mostrar el peso que la actividad turística tiene sobre distintos sectores económicos de la ciudad y refuerza una tendencia de crecimiento que las autoridades buscan profundizar mediante la ampliación de la agenda de eventos y la promoción del destino durante todo el año.